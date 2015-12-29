Гройсман поки не може підписати закон про вибори мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході підсумкової прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Спікер пояснив, чому ще не підписаний цей закон: «Він ще не надійшов мені на підпис від профільного комітету».

Крім того, Гройсман зазначив, що від представників «Опозиційного блоку» надійшла заява про порушення процедури ухвалення цього закону, що має розглянути профільний комітет.

«Тоді у мене відкриється шлях до підписання», - підкреслив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Рада прийняла закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

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Згідно із законом, позачергові вибори мера Кривого Рогу 27 березня 2016 року повинні бути проведені в порядку, визначеному законом «Про місцеві вибори».

Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник «Самопомочи» Юрій Милобог - 88 457 голосів.

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Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди відхилили його позови.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради. Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.