ЦВК замінила 5 членів Криворізького міськвиборчкому, включно з головою

Про це йдеться у додатку до постанови ЦВК №603 від 15 грудня.

Зокрема, Центрвиборчком достроково припинив повноваження голови комісії Павла Гивеля від "Опозиційного блоку", замінивши його на Світлану Сливко.

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Крім того, Ігор Лисицький від ОБ був замінений на Андрія Мосієнка, Василь Слюта від Республіканської партії - на Тетяну Федоренко, Ігор Стельмацький від Індустріальної партії - на Євгенія Ломачевського, а Андрій Сулейманов від партії "Рідна країна" - на Дарію Крешту.

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