Рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які служать у ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Запропонованими змінами стаття доповнюється положенням, згідно з яким для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять військовуслужбу за контрактом у ЗСУ, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на 3 роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України.

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Крім того, зокрема, у статті серед умов прийняття до громадянства України зазначається отримання дозволу на імміграцію, але ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять військову службу у ЗСУ, або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Закону України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.