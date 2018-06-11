Голова КРУ Сивульський: Я звинувачую Стельмаха в розкручуванні інфляції

Партія регіонів вирішила відбілити своїх членів... Черновецький дав команду припинити перерахування, бо всі бюджетні гроші мали йти на підкуп виборців... При Медведєві газові переговори йтимуть більш фахово... Інтерв’ю з керівником Головного контрольно-ревізійного управління України Миколою Сивульським.

Миколо Івановичу, пані Лукаш із Партії регіонів заявила, що звернулася до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи проти Вас та прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за наклеп. Це після Вашого виступупро зловживання державними відомствами у 2006–2007 роках. Як би Ви відповіли Лукаш і чи вже звернулася вона до Генпрокуратури?

Відповідно до закону про Державну контрольно ревізійну службу її працівники у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства повинні передавати матеріали ревізій у правоохоронні органи, а також повідомляти про ці порушення державним органам і органам, уповноваженим управляти держмайном. Кабмін є державним органом – я йому й повідомив про виявлені порушення на 10,2 млрд грн. у діяльності НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», у вугільній галузі та в "Укрзалізниці".

Які претензії в пані Лукаш можуть бути? Вона що, знає, що там ніяких порушень не було, вона що, знайомилася з матеріалами? Як можна таке заявляти? Це політична акція. До того ж, я ніякого повідомлення про вчинення злочину не робив, і Тимошенко, наскільки я чув її виступ, не звинувачувала нікого. Я казав про порушення фінансової дисципліни, про зловживання з державним майном у кожному з відомств, які було перевірено. Це все задокументовано... Це не повідомлення про злочин, а повідомлення про порушення. Тут пересмикування йде спеціально – це чисто політична акція з боку Партії регіонів, яка вирішила відбілити своїх членів.

У своєму повідомленні Ви називали прізвища посадовців з уряду Віктора Януковича – Юрія Бойка, Миколу Рудьковського, Андрія Деркача, Ігоря Вороніна... Важко уявити діяльність українського міністра без зловживань, але чи не здається вам, що тут справді віддає тенденційністю з Вашого боку?

По-перше для того, щоб називати конкретні прізвища в мене є всі підстави. Відповідні матеріали є персонально щодо Бойка, Рудьковського...

Є матеріали, з яких видно, що Бойко брав ручку і підписував угоди, не маючи на це повноважень. Законодавство передбачає, що встановлення ставки за транзит газу – це компетенція виключно уряду, і це зафіксовано в ратифікованих угодах. Чи мав Бойко повноваження як керівника НАК підписувати угоди й установлювати там транзитну ставку? Не мав. Він повинен керуватися рішеннями уряду і відображати в договорах лише ту транзитну ставку, яка визначена в міжурядовому протоколі. Він цього не зробив ,і перевищивши повноваження, встановив для "РосУкрЕнерго" транзитну ставку на десятки років уперед.

Чи ставила Вам прем’єр-міністр якісь політичні завдання щодо розвінчання діяльності тих чи інших політиків?

Я хочу зазначити, що КРУ проводить контроль після завершення звітного періоду, коли оформлено всі звітні документи. Ми проводимо перевірку раз на рік. Уряд Януковича прийшов у 7-му місяці 2006 року, і вони перевірили весь період діяльності уряду Тимошенко і Єханурова, а далі – період своєї діяльності – не перевіряли... Мабуть, забракло часу?

Коли вже ми отримали доручення, то почали перевіряти той період, який не перевірявся – другу половину 2006 року і 2007 рік. Тут не було ніякого політичного забарвлення, просто така технологія – треба перевірити від останньої перевірки до останнього звітного періоду. І ми це зробили. Це зовсім не перевірка діяльності попереднього уряду.

Наприклад, щодо Енергоатому ми не перевіряли другої половини 2006 року – там перевірка була вже закрита. А вдруге ми одне й те саме не перевіряємо.

До того ж ГоловКРУ перевіряє первинні документи і складає акти лише після аналізу первинних документів і фактичних подій.

А на сьогодні можете назвати хоч якісь зловживання представників нинішнього уряду чи минулого уряду Тимошенко?

У середу ми отримали доручення перевірити установи, підприємства та організації, які перебувають у сфері управління Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв`язку, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінпромполітики за січень–червень 2008 року в частині ефективності використання коштів на закупівлю товарів і робіт та дотримання порядку здійснення закупівель. Цю перевірку ми починаємо негайно. Тут звітності не треба, бо мова не йде про звітні документи, мова йде про факти закупівель. На сьогодні є сигнали про серйозні порушення в Енергоатомі. Думаю, що основні перевірки – щодо найбільших сум закупівель – ми зможемо закінчити до кінця наступного місяця.

А що стосується перевірки роботи уряду 2005 року, то порушення були виявлені щодо Міносвіти (123 млн. грн. пішло на виготовлення й поставку підручників та посібників, не підтверджені реальними потребами вузів), Мінвуглепрому (порушення правил закупівель на 203 млн. грн.), НАК "Нафтогаз" (45 млн. грн. – на юридичні послуги фірмам, які навіть не з`являлися на судові засідання) тощо.

Головне – масштаб порушень був на порядок меншим.

А чому все ж таки були заблоковані Держказначейством перед виборами мера столиці рахунки КМДА?

Рахунки були розбраковані після того, як КМДА зробила всі необхідні перерахування до Держбюджету...

Справа в тому, що Київ – місто-донор для бюджету. У Київ збігаються всі фінансові потоки. Гроші заробляються по всій державі, а банкуються в Києві. Тому передбачено бюджетним процесом, що частина грошей, акумульованих у Києві, іде в Держбюджет і потім розподіляється по всій країні – такий порядок. Це десь 5,6 млрд. грн. на 2008 рік. Є помісячна розбивка цієї суми – на травень приблизно 470 млн. Сплата встановлена подекадно.

Але тут прийнято рішення про вибори, і Черновецький дає команду припинити перерахування грошей, тому що всі бюджетні гроші треба було пустити на підкуп виборців через різні програми – “Турбота” та інші. Гроші були зняті з оплати всього, у тому числі й з оплати енергоносіїв, і кинуті на вибори. Навіть, щоб не було скандалу, Держбюджет змушений був давати позичку (340 млн. грн. тільки за квітень), бо план з доходів міський бюджет не виконував.

Але ж гроші в Держбюджеті потрібні. Пенсіонери живуть не тільки в Києві, а й по всій Україні, зарплати треба платити вчителям, лікарям – не тільки в Києві, а по всій Україні...

Настала третя декада березня, а гроші не перераховані. Як мало вчинити казначейство? У законі прописано, якщо гроші не платяться, тоді казначейство має стягнути ці гроші. І що воно зробило? Воно зупинило всі операції по рахунках КМДА і сказало: “Поки ми не заберемо те, що ви заборгували за третю декаду березня, ми вам ні копійки не дамо”.

Тут з’являється пані Кільчицька і починає кричати, що рахунки блокують, не дають здійснити соціальні виплати... А народ же не знає, що вони грубо порушили фінансову дисципліну. Так що дії казначейства правомірні.

Як колишній працівник Нацбанку та Мінфіну, прокоментуйте, будь ласка, які були причини великої інфляції на початку 2008 року?

Причин інфляції було декілька. Безумовно, це зростання цін виробників, яке торік значно перевищило споживчу інфляцію, а, як відомо, таке зростання цін згодом переходить на споживчий ринок. Окрім цього, світові енергетична і продовольча кризи – це об’єктивні фактори, але не вони є головними...

Інфляція – це зростання цін, яке визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Попит – це гроші. Чим більше грошей, тим більше зростає ціна. Питання – звідки взялися гроші, чому їх стало більше?

Лунають звинувачення, що Тимошенко, яка з нового року підняла зарплати й пенсії, запровадила виплати Ощадбанку, і це, мовляв, призвело до інфляції. Повірте мені, це не так.

“Піднявши зарплати і пенсії, Тимошенко зірвала споживчий ринок”, – це звучало з трибуни Верховної Ради з вуст головного банкіра України Володимира Стельмаха (голови Нацбанку. – Авт.). Я взяв дані щодо інфляції в розрізі областей і щодо зростання заробітної плати. Якщо Стельмах правий, то інфляція має бути найбільша там, де були найбільші виплати зарплати. Найбільші виплати у квітні – у Дніпропетровській, Луганській, Сумській та Запорізькій областях, але інфляція там найнижча, і навпаки – там, де не такі великі виплати зарплати, найвищі темпи інфляції, – Одеська, Херсонська області. Це логіка навпаки, отже, приріст зарплати не грав суттєвої ролі на збільшення інфляції.

Аналогічно щодо іншої грошової виплати населенню – пенсій. Якщо правий Стельмах, то в тих областях, де завдяки запровадженню з початку року нових правил нарахування пенсій найбільше (у 1,5 раза) виграли шахтарі, – у Донецькій і Луганській – і інфляція має бути найвища. Насправді в цих шахтарських регіонах вона була на рівні середньої по Україні.

Справжньою причиною інфляції було інше. Був розіграний сценарій, оскільки уряд з перших днів роботи досягнув значних успіхів, пов`язаних зі збільшенням соціальних виплат... Досягнення вирішили перетворити в негатив саме через інфляцію.

Я звинувачую пана Стельмаха в розкручуванні інфляції в першому кварталі поточного року, тому що він допустив темпи зростання грошової маси більші, ніж це було 2007 року, і саме він має взяти на себе відповідальність за інфляцію.

За перший квартал 2008 року обсяг грошової маси збільшився на 8,5% – до 429,2 млрд. грн., тоді як за аналогічний період 2007 року – на 8,1%, і до кінця року її обсяг був 396,2 млрд. грн. (на початку 2007 р. – 256,2 млрд. грн.).

Таким чином замість антиінфляційної політики Нацбанк нарощував грошову масу... Ось хто винен в інфляції – Нацбанк і його керівник, який допустив колосальний приріст грошової маси.

За грошову масу відповідає тільки Нацбанк, тільки в нього є важелі впливу на обсяг грошей і тільки він може збільшувати їх чи зменшувати.

Тільки починаючи з квітня, темпи зростання грошової маси знизилися.

І що стало причиною цього зниження?

Для внутрішнього користування можна, звичайно, годувати нас байками, що в усьому винен уряд, і робити все, щоб була якомога більша інфляція.

Але якщо ти банкір, якого знають у світі, і коли ти зустрічаєшся з колегами і вони тобі кажуть: «Що ти робиш, навіщо руйнуєш економіку країни?» – то доводиться якось реагувати... Безкінечно розкручувати інфляційну спіраль неможливо...

Ви думаєте, що в Нацбанку дурники сидять, котрі не знають, що вони роблять? Це абсолютно свідомі люди. Вони знають, що гроші з’являються тільки через банківську систему, і лише НБУ може впливати на глобальне співвідношення попиту і пропозиції, визначаючи обсяги грошової маси.

До речі, щоб прояснити ситуацію, я пішов на провокацію. Я взяв і написав законопроект і разом зі своїми друзями Дмитром Шлемком і Олегом Ляшком (народні депутати від БЮТ. – Авт.) зареєстрував його. Проект закону про те, щоб передати право курсоутворення уряду, бо всі кричали, нібито Тимошенко винна в тому, що обвалився курс долара до гривні. А це ж виключно компетенція Нацбанку.

Ми таким чином спровокували ситуацію... Якщо пропонується передати уряду право на курсоутворення, то, значить, уряд не має цих прав, – і це спрацювало (законопроект розкритикували в Нацбанку й тіньовому уряді – Авт.).

Ну, не має уряд можливості вливати на обсяги грошової маси. Він і так зробив усе можливе – забезпечив бездефіцитний бюджет з початку року, акумулював до бюджету гроші, тримав їх і не пускав у обіг для того, щоб скоротити обсяги грошової маси, а Нацбанк тим часом продовжував свою роботу. Схаменувся лише у квітні й почав антиінфляційну політику проводити – своє основне завдання виконувати (відповідно до статті 99 Конституції України основним завданням Національного банку є забезпечення стабільної національної валюти – гривні).

Як фахівець з газових питань (у другій половині 90-х Сивульський був президентом Українського газоресурсного консорціуму) скажіть, як, на Вашу думку, складатимуться газові відносини між Україною і Росією, враховуючи, що в Росії новий президент?

Гадаю, що газові переговори будуть іти більш фахово.

Справа в тому, що Медведев (Президент РФ Дмитро Медведєв. – Авт.) очолював цей напрямок роботі й тримав його під контролем. Він прекрасно володіє ситуацією. Гадаю, політики в цьому питанні буде менше, і сторони домовляться про укладання довгострокових контрактів.

Я думаю, буде відновлено те, що зруйнував Бойко і його команда, – буде налагоджено взаємозв’язок між транзитною ставкою і ціною газу. Спрацює прагматизм, і будуть довгострокові контракти. Ці питання регулюватимуть уряди, а не суб’єкти із сумнівною репутацією.

Розмовляв Юрій Дощатов