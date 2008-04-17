Кільчицька звинувачує Кабмін і МВС у використанні тотального адмінресурсу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що Кабінет міністрів та Міністерство внутрішніх справ «в особі міністра Юрія ЛУЦЕНКА», через Контрольно-ревізійне управління й управління Державного казначейства в Києві використовують тотальний адміністративний ресурс проти столичної влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала, коментуючи заяву керівника Головного контрольно-ревізійного управління Миколи СИВУЛЬСЬКОГО про те, що КМДА відразу після рішення про перевибори мера столиці припинила здійснення відрахувань до держбюджету, що й стало причиною блокування її рахунків у Держказначействі.

«Заяви керівника Головного контрольно-ревізійного управління Миколи СИВУЛЬСЬКОГО про ряд перевірок у столичній мерії ще раз підтвердили, що політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО спрямована проти кожного киянина, всупереч демагогії прем`єр-міністра України про відсутність перешкод з боку уряду щодо виплат столичним медикам і соціально незахищеним громадянам», – заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона додала, що Ю.ТИМОШЕНКО несе пряму відповідальність за роботу КРУ, оскільки цією структурою керує її «колишній підлеглий по бізнесу Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, який очолював з 1997 по 1998 рр. «Український газоресурсний консорціум», одним із засновників якого була корпорація Юлії ТИМОШЕНКО «ЄЕСУ»».

Крім того, міліція також перешкоджає київській владі працювати.

«Сьогодні не припиняється цілеспрямоване перешкоджання київській мерії виплачувати муніципальні надбавки і соціальні допомоги киянам. МВС продовжує влаштовувати щоденні провокації під виглядом пошуку агітаційних листівок», – підкреслила заступник голови КМДА.

«Виплати киянам зі збільшеного командою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО бюджету є нашим зобов`язанням перед мешканцями столиці. Ми й надалі розвиватимемо цей напрямок роботи. Разом з тим закликаємо політиків не робити піар-акцій на відбиранні грошей у киян і припинити тиск на Головне управління соціального захисту населення КМДА та Київський міський центр з нарахування і здійснення соціальних виплат», – додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА 2 квітня заявила, що Державне казначейство України за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО заборонило переказувати кошти Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта», у зв`язку з чим близько 600 тис. одержувачів різних видів допомоги (пенсіонери, інваліди, самотні матері) не можуть одержати щомісячну одноразову адресну матеріальну допомогу, яка має виплачуватися з 2 квітня.

15 квітня керівника ГоловКРУ М.СИВУЛЬСЬКИЙ заявив, що КМДА відразу після рішення про перевибори мера столиці припинила здійснення відрахувань до держбюджету, що й стало причиною блокування її рахунків у Держказначействі.

За його словами, КМДА припинила подекадне відрахування коштів до Держбюджету. Сума такого декадного відрахування становить близько 100 млн. грн. Саме тому Держказначейство, відповідно до Бюджетного кодексу, ухвалило рішення про блокування рахунків, зазначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Сьогодні, 16 квітня, у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України повідомили, що співробітники київської міліції виявили у приміщенні Головного управління соціального захисту населення КМДА та Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат понад 190 тисяч агітаційних листівок.