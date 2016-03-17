Євродепутати просять направити спецмісію ЄС до Криму через намагання заборонити Меджліс

Відповідний лист євродепутатів до Федеріки Могеріні є у розпорядженні Європейської правди.

"Ми повністю згодні з думкою Міжнародної федерації з прав людини і інших правозахисників, що рішення про визначення Меджлісу як екстремістської організації може привести до переслідування кримських татар, які беруть участь у його роботі, а також прихильників Меджлісу", - йдеться у листі.

При цьому євродепутати звернули увагу на те, що Делегація ЄС не присутня на судових слуханнях.

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"Тому ми закликаємо вас забезпечити термінове направлення дипломатичних представників ЄС до Криму, для того щоб вони могли спостерігати за процесом і повідомити про свої висновки в Брюссель" - заявили парламентарі.

"Ми сподіваємося, ви згодні з тим, що у разі такого судового процесу має бути відповідна реакція з боку ЄС" - наголосили вони.

Лист підписали 31 депутат Європарламенту, серед яких Петрас Ауштревічюс, Андрей Пленкович, Ребекка Хармс, Анна Марія Корацца Більдт, Сандра Калнієте, Урмас Пает та інші.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вручила заступникові голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялову копію "позову про заборону діяльності організації".