Віхи тижня: самотність Януковича, підприємливість Тимошенко і президентська втома
Юлія Володимирівна завчасно знайшла зрозумілі для Володимира Литвина і Петра Симоненка аргументи...
Парламентарям не вдалося ефектно завершити весняну сесію, на канікули вони роз`їхалися втомленими власною бездіяльністю. Помітно здав і Віктор Ющенко - він віддає перевагу зустрічам з малозначимими європейськими лідерами над реальними політичними діями. Традиційну бадьорість демонструє тільки Юлія Тимошенко, котра успішно пережила спробу звільнити її уряд і готова залишитися на період відпусток господинею становища.
|Віктор Янукович
Розслабленням, що воцарилось у сесійному залі , судячи з усього, скористалася Юлія Тимошенко. Прем`єр успішно прорахувала конфігурацію голосування за вотум недовіри її кабінету і висловила готовність дозволити недругам і опонентам продемонструвати, на що вони здатні. Ризику при цьому було не більше, ніж у дитини, яка в зопарку дратує старезного хижака через надійну загорожу. Юлія Володимирівна завчасно знайшла зрозумілі для Володимира Литвина і Петра Симоненка аргументи. Володимиру Михайловичу сьогодні вигідніша синиця парламентського представництва в руках, ніж журавель спікерства в небі. З Петром Миколайовичем все ще зрозуміліше: комуністи порозумілися з урядом і не бачать причин руйнувати необтяжливу співпрацю. Чи варто дивуватися, що вчорашні ситуативні союзники регіоналів голосування щодо вотуму недовіри уряду саботували. Результат відомий – 174 голоси на табло системи «Рада» і крах публічних запевнень Януковича про наявність необхідних для відставки уряду голосів. З другого боку, парламентарі тимчасово зменшили вірогідність проведення дострокових виборів і примусили Партію регіонів задуматися про майбутній алгоритм висловлення недовіри уряду.
|Юлія Тимошенко приймає вітання після невдалого голосування за її відставку з посади прем`єр-міністра. Київ, 11 липня
Ліміт подарунків для Юлії Тимошенко того дня був вельми обмеженим, і Верховна Рада не підтримала ні прем`єрський, ні президентський проекти бюджетних змін. Якби не комуністи і старання Арсенія Яценюка – обидва документи і зовсім канули б у Лету, але тепер законодавцям належить повернутися до їх розгляду восени. Юлія Тимошенко одержала прекрасний привід звинуватити Президента в зриві процедури коректування головного фінансового документа країни. Прем`єр готова навіть відмовитися від літньої відпустки, лише б знайти можливість розпоряджатися урядовими рахунками в Державному казначействі, які пухнуть з дня в день.
Активність лідера БЮТ своїми діями стимулює і сам Ющенко. Якщо вірити депутатам фракції НУ-НС, їх останній сеанс спілкування з главою держави нагадував монолог останнього, в який були вкраплені декілька ультимативних вимог. Віктор Андрійович вольний думати про свій вплив на третю за величиною парламентську фракцію що завгодно, але в реальному житті ситуація виглядає для нього вельми неприємною. Має рацію Володимир Литвин, котрий помітив, що в коаліції все гірше сприймаються президентські ініціативи і пропозиції. Задоволеним може бути хіба що Давид Жванія: його заяви досягли мети і роздражнили Ющенка. Навряд чи Віктору Андрійовичу вдасться швидко знайти нових союзників замість тих нашоукраїнців» і «самбістів», які збунтувалися, - дуже мало часу і невисока президентська популярність.
|Віктор Балога
На фоні внутрішньополітичних проблем майже непоміченим залишилася поразка вітчизняної дипломатії: Генеральна Асамблея ООН відмовилася розглядати питання про Голодомор, негативно відповівши на заклик українського МЗС визнати його геноцидом українського народу. У черговий раз постаралися російські дипломати, які вміло блокують ініціативи офіційного Києва з цього питання в міжнародних організаціях.
Євген Магда