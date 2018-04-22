Віхи тижня: самотність Януковича, підприємливість Тимошенко і президентська втома

Віхи тижня: самотність Януковича, підприємливість Тимошенко і президентська втома

11:30, 14 липня 2008
3183

Юлія Володимирівна завчасно знайшла зрозумілі для Володимира Литвина і Петра Симоненка аргументи...

Парламентарям не вдалося ефектно завершити весняну сесію, на канікули вони роз`їхалися втомленими власною бездіяльністю. Помітно здав і Віктор Ющенко - він віддає перевагу зустрічам з малозначимими європейськими лідерами над реальними політичними діями. Традиційну бадьорість демонструє тільки Юлія Тимошенко, котра успішно пережила спробу звільнити її уряд і готова залишитися на період відпусток господинею становища.

Віктор Янукович
Минулого тижня день народження відсвяткував лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Можливо, легке запаморочення від свята дещо одурманило Віктора Федоровича, але в потрібний момент його не виявилося на робочому місці – в сесійному залі парламенту. На той час (останній день весняної сесії) багато законодавців думали виключно про майбутню відпустку, адже бютівці надійно заблокували трибуну, щоб не допустити неприємних для прем`єра ексцесів.

Розслабленням, що воцарилось у сесійному залі , судячи з усього, скористалася Юлія Тимошенко. Прем`єр успішно прорахувала конфігурацію голосування за вотум недовіри її кабінету і висловила готовність дозволити недругам і опонентам продемонструвати, на що вони здатні. Ризику при цьому було не більше, ніж у дитини, яка в зопарку дратує старезного хижака через надійну загорожу. Юлія Володимирівна завчасно знайшла зрозумілі для Володимира Литвина і Петра Симоненка аргументи. Володимиру Михайловичу сьогодні вигідніша синиця парламентського представництва в руках, ніж журавель спікерства в небі. З Петром Миколайовичем все ще зрозуміліше: комуністи порозумілися з урядом і не бачать причин руйнувати необтяжливу співпрацю. Чи варто дивуватися, що вчорашні   ситуативні союзники регіоналів голосування щодо вотуму недовіри уряду саботували. Результат відомий – 174 голоси на табло системи «Рада» і крах публічних запевнень Януковича про наявність необхідних для відставки уряду голосів. З другого боку, парламентарі тимчасово зменшили вірогідність проведення дострокових виборів і примусили Партію регіонів задуматися про майбутній алгоритм висловлення недовіри уряду.

Юлія Тимошенко приймає вітання після невдалого голосування за її відставку з посади прем`єр-міністра. Київ, 11 липня
Для відчуття повної перемоги Юлії Володимирівні не вистачало тільки успішного голосування за бюджетні зміни. Втім, Тимошенко чудово розуміла, що привернути до цього питання не вхідних в коаліцію депутатів означало поставити закон під загрозу президентського вето. Тому лідер БЮТ пішла давно апробованим шляхом, перетворивши трибуну Верховної Ради в агітаційний майданчик. Прем`єр зверталася швидше не до народних обранців, а до майбутніх виборців, що слухали трансляцію парламентського засідання, на якому проходила презентація урядового атракціону бюджетної щедрості.  Іншого виходу не залишалося, адже власний варіант бюджетних змін запропонував і Віктор Ющенко. Глава держави останнім часом обмежується точковими уколами по хворобливих для Тимошенко ділянках.  

Ліміт подарунків для Юлії Тимошенко того дня був вельми обмеженим, і Верховна Рада не підтримала ні прем`єрський, ні президентський проекти бюджетних змін. Якби не комуністи і старання Арсенія Яценюка – обидва документи і зовсім канули б у Лету, але тепер законодавцям належить повернутися до їх розгляду восени. Юлія Тимошенко одержала прекрасний привід звинуватити Президента в зриві процедури коректування головного фінансового документа країни. Прем`єр готова навіть відмовитися від літньої відпустки, лише б знайти можливість розпоряджатися урядовими рахунками в Державному казначействі, які пухнуть з дня в день.

Активність лідера БЮТ своїми діями стимулює і сам Ющенко. Якщо вірити депутатам фракції НУ-НС, їх останній сеанс спілкування з главою держави нагадував монолог останнього, в який були вкраплені декілька ультимативних вимог. Віктор Андрійович вольний думати про свій вплив на третю за величиною парламентську фракцію що завгодно, але в реальному житті ситуація виглядає для нього вельми неприємною. Має рацію Володимир Литвин, котрий помітив, що в коаліції все гірше сприймаються президентські ініціативи і пропозиції. Задоволеним може бути хіба що Давид Жванія: його заяви досягли мети і роздражнили Ющенка. Навряд чи Віктору Андрійовичу вдасться швидко знайти нових союзників замість тих нашоукраїнців» і «самбістів», які збунтувалися, - дуже мало часу і невисока президентська популярність.

Віктор Балога
Судячи із з`їзду Єдиного Центру, ця політична сила не стане адекватною заміною Нашій Україні. Наївно розраховувати перемогти Юлію Тимошенко переповненим внутрішнім пафосом заходом, що нагадував огляд художньої самодіяльності в середовищі державних службовців. Головним досягненням єдиноцентристів стала легалізація присутності в їхніх рядах глави президентського Секретаріату Віктора Балоги. Але Віктор Іванович не виправдав надій тих, хто роздивився в ньому партійного лідера - біля штурвалу Єдиного Центру залишився Ігор Кріль, якого поспішили охрестити "зиц-председателем" нової пропрезидентської партії.

На фоні внутрішньополітичних проблем майже непоміченим залишилася поразка вітчизняної дипломатії: Генеральна Асамблея ООН відмовилася розглядати питання про Голодомор, негативно відповівши на заклик українського МЗС визнати його геноцидом українського народу.   У черговий раз постаралися російські дипломати, які вміло блокують ініціативи офіційного Києва з цього питання в міжнародних організаціях.

Євген Магда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter