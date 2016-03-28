ЗМІ з'ясували, скільки Україні коштувало утримання Порошенка в 2015 році (інфографіка)

За підсумками минулого року "президентська" сума більше, ніж у 1,5 рази перевищила держвидатки на протезування, забезпечення житлом, психологічну реабілітацію і санаторно-курортне лікування учасників АТО, передає РБК-Україна.

А на суму, яка в 2015 році була витрачена на утримання 1 кв. м резиденції "Пуща-Водиця" і держдачі "Конча-Заспа" середньостатистичний українець міг би купити майже 60 л молока.

У цілому ДУС (Держуправсправами) у 2015 році отримало майже 969 млн гривень, з яких трохи менше половини є "президентськими" витратами. Роком раніше відповідна стаття витрат становила 287,4 млн гривень (у цілому на ДУС - 904,9 млн гривень). Це незначно, лише на 3% менше, ніж витрачало Держуправсправами за президента Віктора Януковича в 2013 році.

"Загальний обсяг видатків на президента не порівняти із сумами, які виділялися на фінансування протезування, забезпечення житлом, психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування учасників АТО. На зазначені напрями витрачено 286,4 млн гривень. ДУС витратило у півтора рази більше. А, наприклад, видатки споживання у двох фронтових областях - Донецькій і Луганській - склали 254 млн гривень", - йдеться у розслідуванні видання.

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Зазначається, що в середньому витрати на проведення офіційного заходу за участю президента коштують понад 23 тис. гривень. Тільки за один раз за ці гроші можна було б профінансувати майже 22 мінімальні пенсії. А таких офіційних заходів у 2015 році Порошенко провів 332. За кордон з офіційним візитом президент літав 27 разів. Кількість осіб, які беруть у цьому участь, становить майже 450, а витрати - 740 тис. гривень.

Крім того, всі так само українці продовжують оплачувати утримання держрезиденцій, адміністративних будівель, госпоб'єктів та прилеглу до них територію. Наприклад, утримання 1 кв. м резиденції "Пуща-Водиця" і держдачі "Конча-Заспа" у 2015 році коштувало бюджету 710,3 гривень. Загальна площа резиденції і держдачі становить 4 тис кв. м, тобто з бюджету було виділено на цю статтю витрат 2,8 млн гривень. А це більше 2 тис. мінімальних зарплат в Україні.

І це лише на 600 тис. гривень менше, ніж було освоєно коштів, виділених з резервного фонду держбюджету на ліквідацію надзвичайної ситуації у Краматорську 10 лютого 2015 року, надання допомоги постраждалим і сім'ям загиблих (3,4 млн гривень), зазначили в РБК.