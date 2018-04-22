Віхи тижня: бюджетна фікція, президентська традиція і неспокійна Росія
Скільки ще чистих бланків паспортів Російської Федерації заготовлено для українських політиків?.. Лідер БЮТ зрозуміла, що в народу коротка пам`ять...
Віктор Ющенко провів чергову акцію, що демонструє висоту президентського духу. Юлія Тимошенко стурбована необхідністю прийняти зміни до бюджету. Російсько-українські відносини наповнюються дрібними конфліктами.
|Віктор Ющенко фотографується на пам’ять з учасниками сходження на гору Говерла
Віктор Андрійович взагалі помітно знизив інтенсивність політичних контактів. Після того розносу, який глава держави влаштував депутатам з фракції НУ-НС і який став надбанням гласності, політичні аналітики так і не можуть прорахувати, на яку силу Ющенко збирається спиратися в останній третині своєї каденції. НУ-НС не користується довірою, «Єдиний Центр» поки не вийшов за рівень ситуативного об`єднання номенклатурних працівників. Можливо, Президента підбадьорила заява прем`єра про те, що вона не виключає висунення єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах? Але на загальному електоральному полі Тимошенко і Ющенка дамі віддає перевагу більшість виборців. У запасі у Президента залишається, по суті, тільки одна можливість – спробувати відмінити політичну реформу 2004 року, тим самим піднявши ставки в майбутній боротьбі за пост глави держави.
|Юлія Тимошенко
Втім, наївно розраховувати, ніби Юлія Тимошенко всерйоз мала намір зібрати законодавців, їй куди важливіше донести до виборців месседжі про себе як політика, який піклується про благо простої людини, поки решта слуг народу ніжиться на курортах. Горезвісні бюджетні зміни внесені з 4-місячним запізненням, і давно перетворилися з економічних важелів в політичний інструмент. Лідер БЮТ зрозуміла, що у народу коротка пам`ять, і регулярно обновлює набір звернень до співвітчизників, відповідних теперішньому моменту. На бойовому посту залишається і Віктор Балога, очевидно, делегований «Єдиним Центром» і Президентом для контролю над діями прем`єра. Викривальній риториці Віктора Івановича могли б позаздрити досвідчені радянські пропагандисти. Жарти жартами, але публічна сутичка президентського секретаріату і прем`єра за можливість наповнювати нафтопровід Одеса – Броди мало сприяє зміцненню іміджу України як держави-транзитера. Мабуть, в боротьбі за власні інтереси державні перспективи легко відсовуються на другий план.
Цікаво, що російсько-українські відносини все більше наповнюються тактикою дрібного фолу. То російський МЗС висловить стурбованість «антиросійським характером» міжнародних навчань «Сі Бриз», які проходять на українській території. Видно, на Смоленській площі вирішили компенсувати нездатність так званих опозиційних сил перешкодити проведенню маневрів. То українські митники не дозволили журналісту опікуваного Юрієм Лужковим каналу «ТБ-Центр» вивезти касети із записом матеріалів, присвячених підготовці візиту Уселенського патріарха Константинопольського Варфоломія до Києва. З таких невеликих інцидентів складається загальний фон двосторонніх відносин, і причин для радості немає ні в Кремлі, ні на Банковій.
|Володимир САЦЮК
Євген Магда