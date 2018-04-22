Віхи тижня: бюджетна фікція, президентська традиція і неспокійна Росія

Віктор Ющенко провів чергову акцію, що демонструє висоту президентського духу. Юлія Тимошенко стурбована необхідністю прийняти зміни до бюджету. Російсько-українські відносини наповнюються дрібними конфліктами.

Приємно, коли у лідерів країни є традиції. Віктор Ющенко, наприклад, із завидною регулярністю здійснює сходження на Говерлу. Цього року серед охочих його супроводжувати виявилися не тільки Віктор Балога і Раїса Богатирьова, але і більшість губернаторів. Навіть молодіжний міністр Юрій Павленко засвітився в президентській свиті. Нічого поганого в цьому не було б, якби кілька тижнів тому відповідальні особи з президентського секретаріату не акцентували увагу на необхідності главам обладміністрацій погоджувати поїздки на засідання уряду. Виходить, що на Говерлу з Ющенком урядовцям підніматися можна, а на «голгофу» до Тимошенко – аж ніяк.

Віктор Андрійович взагалі помітно знизив інтенсивність політичних контактів. Після того розносу, який глава держави влаштував депутатам з фракції НУ-НС і який став надбанням гласності, політичні аналітики так і не можуть прорахувати, на яку силу Ющенко збирається спиратися в останній третині своєї каденції. НУ-НС не користується довірою, «Єдиний Центр» поки не вийшов за рівень ситуативного об`єднання номенклатурних працівників. Можливо, Президента підбадьорила заява прем`єра про те, що вона не виключає висунення єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах? Але на загальному електоральному полі Тимошенко і Ющенка дамі віддає перевагу більшість виборців. У запасі у Президента залишається, по суті, тільки одна можливість – спробувати відмінити політичну реформу 2004 року, тим самим піднявши ставки в майбутній боротьбі за пост глави держави.

Юлія Володимирівна, до речі, тонко відчуває ситуацію, тому присвятила минулий тиждень віртуальній боротьбі за ухвалення бюджетних змін. І сама прем`єр, і представники БЮТ демонстрували непохитну рішучість єдиним поривом відкоректувати головний фінансовий документ країни. На жаль, «сердечний» порив не знайшов відгуку в депутатських серцях. Парламентарії, які тільки вирвалися на відпускний простір, не горять бажанням ламати свої плани заради сумнівної перспективи обговорювати бюджетні ініціативи уряду і бути фоном для чергової піар-комбінації глави Кабміну. За законами жанру, ентузіасти з депутатського корпусу до вересня кликатимуть колег потрудитися в позаурочний час, а ті стануть відмовлятися. «Підсиропив» прем`єру і телеканал «Інтер», який у недільній програмі що показав, що сесійний зал Верховної Ради знаходиться на ремонті і для проведення засідань непридатний.

Втім, наївно розраховувати, ніби Юлія Тимошенко всерйоз мала намір зібрати законодавців, їй куди важливіше донести до виборців месседжі про себе як політика, який піклується про благо простої людини, поки решта слуг народу ніжиться на курортах. Горезвісні бюджетні зміни внесені з 4-місячним запізненням, і давно перетворилися з економічних важелів в політичний інструмент. Лідер БЮТ зрозуміла, що у народу коротка пам`ять, і регулярно обновлює набір звернень до співвітчизників, відповідних теперішньому моменту. На бойовому посту залишається і Віктор Балога, очевидно, делегований «Єдиним Центром» і Президентом для контролю над діями прем`єра. Викривальній риториці Віктора Івановича могли б позаздрити досвідчені радянські пропагандисти. Жарти жартами, але публічна сутичка президентського секретаріату і прем`єра за можливість наповнювати нафтопровід Одеса – Броди мало сприяє зміцненню іміджу України як держави-транзитера. Мабуть, в боротьбі за власні інтереси державні перспективи легко відсовуються на другий план.

Цікаво, що російсько-українські відносини все більше наповнюються тактикою дрібного фолу. То російський МЗС висловить стурбованість «антиросійським характером» міжнародних навчань «Сі Бриз», які проходять на українській території. Видно, на Смоленській площі вирішили компенсувати нездатність так званих опозиційних сил перешкодити проведенню маневрів. То українські митники не дозволили журналісту опікуваного Юрієм Лужковим каналу «ТБ-Центр» вивезти касети із записом матеріалів, присвячених підготовці візиту Уселенського патріарха Константинопольського Варфоломія до Києва. З таких невеликих інцидентів складається загальний фон двосторонніх відносин, і причин для радості немає ні в Кремлі, ні на Банковій.

Особливо варто відзначити надання російського громадянства Володимиру Сацюку, якого Генеральна прокуратура України хотіла б допитати у справі про отруєння Віктора Ющенка. Очевидно, що екс-заступника голови СБУ росіяни не видадуть, а «казус Бакая», що оперативно одержав російський паспорт, ще матиме продовження. Справа навіть не в неможливості розслідувати резонансну кримінальну справу, а в тому, скільки ще чистих бланків паспортів Російської Федерації заготовлено для українських політиків. Цікаво і інше: чи готові українські парламентери до напруженого діалогу про ціну газу для нашої країни на 2009 рік? Судячи з підвищеної температури російсько-українських відносин, заявлені «Газпромом» суми можуть виявитися неприємною несподіванкою для українців.

Євген Магда