"Сі Бриз": на обід - американські консерви, на вечерю - український борщ

Військові навчання – заходи, зазвичай, закриті. І вже традиційний для України “Сі Бриз” – не виняток. Але щоб громадськість все ж таки знала про те, що відбувається за закритими воротами військових частин, періодично проводять медіа-дні – і тоді пресу посвячують у деталі навчань. УНІАН спостерігав за підготовкою міжнародної групи водолазів.

9.30 ранку, а водолази вже наповну силу тренуються – відпрацьовують спуск під воду, потім будуть умовні рятувальні операції, підводна різка і зварювання металу, операції з розмінування.

- Головне, не наступіть на шланги. Через них здійснюється доступ повітря водолазам, - кілька разів попереджають нас американські військовослужбовці, вказуючи на яскраві: червоні, жовті і зелені, - шланги, які пролягли навколо по-під ногами.

Групу водолазів піднімають з води. Працюють злагоджено, оперативно. Насамперед садять на встановлений поряд стілець, знімають скафандр і балони із стиснутим повітрям, потім розшнуровують спеціальні черевики, доверху наповнені водою. І не є важливим, що присутні водолази – представники 6 країн (України, США, Данії, Великобританії, Латвії і Македонії) - далеко не завжди можуть спілкуватися через мовний бар`єр. На роботі це не позначається. Тут головне – мова жестів.

- Ми легко спілкуємося з іноземцями, навіть якщо особовий склад не знає мови. Кожному водолазові зрозуміла мова жестів, - розповідає капітан центру рятувальних операцій ВМС України, керівник групи українських водолазів на “Сі Бризі-2008” Вадим Дехта. - Якщо треба виконати якусь команду або комусь, боронь Боже, стало зле, водолази одразу зрозуміють.

Якщо занурення триває нормально, дайвери показують відомий американський жест “ок” – зведені в літеру “О” великий і вказівний пальці. А якщо долоню однієї руки підставити під тильний бік долоні іншої руки – колега негайно рушить до тебе на допомогу, адже це означає, що виникли якісь проблеми.

Раптом чути гучне: “Банзай!” І на нього луною відповідає група водолазів.

Це старшина другого рангу Самінс віддає команди дайверам. Самінс - оператор, він завжди на поверхні, і його команди зобов`язані виконувати всі водолази.

- Я відповідаю за управління операціями на місці. Всі водолази перебувають під моїм керівництвом, і я завжди готовий дати потрібну команду. Водолази відрізняються по кольорах. Наприклад, я кажу: “Червоний водолаз, встаньте і підійдіть до межі”. Він підходить. Потім я даю команду перевірки водолазами своїх шоломів і всі виконують. Потім всі стрибають у воду. Коли вони вже під водою, то перевіряють один одного - чи не протікає в костюм вода.

Самінс каже, що українці легко вчаться і швидко звикли до команд. А рівень підготовки всіх водолазів однаковий, попри те, що вони прибули з різних країн і мають різне устаткування.

- Відразу після того, як ми занурилися, ми перевірили все устаткування, особливо шланг подачі повітря, щоб все було в порядку, - розповідає старшина другого рангу Маріос Потемітіс, якого, доволі промерзлого, щойно підняли з води. - Видимість погана, майже нуль, руки не видно навіть біля обличчя. На дні тільки замулення, не можна нічого побачити, немає ніяких риб.

Маріос вже вдруге приїхав до України. Йому дуже подобається архітектура Одеси, але більше за все подобається українська кухня.

- А як же українські дівчата?

- Українські дівчата всі гарні, але моя дружина найгарніша, - з гордістю вимовляє він.

За навчаннями водолазів приїхав спостерігати і заступник командуючого 6-го флоту ВМС США контр-адмірал Чарльз Джо Лейдіг.

- Морські навчання “Сі Бриз -2008” дуже важливі і для України, і для США. Ми шукаємо шляхи поліпшення наших морських можливостей, морського партнерства і морської безпеки. Я теж водолаз. І я спостерігав за навчаннями водолазів сьогодні вранці. Їх рівень дуже високий. Вони продемонстрували такі ж добрі здібності, які я бачу впродовж 30 років у військово-морському флоті.

Лейдіг стверджує, що відпрацьовувати спільні дії дуже важливо. І якщо в майбутньому знадобиться виявити свої навички в реальних умовах, то на підготовку піде набагато менше часу.

На необхідності спільних американо-українських навчань наполягає і перший заступник командуючого ВМС ВСУ віце-адмірал Віктор Максимов:

- Військові повинні проводити навчання, а не сидіти в казармах. Кораблі повинні ходити в морі, а не стояти біля бази. Літаки повинні літати. А морській піхоті потрібно відпрацьовувати всі дії.

У пік курортного сезону в Одесі не так-вже й легко поселити близько 1000 осіб – саме стільки військовослужбовців беруть участь у “Сі Бризі - 2008”. Тому всіх учасників навчань розселили по різних готелях, а для деяких навіть довелося винайняти квартири.

- Я живу в готелі “Одеса”, - розповідає УНІАН водолаз Якоб з Данії, чекаючи своєї черги на спуск під воду. - Готель хороший, але...

- Є якісь проблеми?

- Ми не можемо позайматися спортом, сходити в тренажерний зал, в басейн, - із сумом в голосі розповідає дайвер. - А загалом усе добре.

- А яке враження вже склалося про Україну?

- Я вперше в Україні. Мені сподобалася Одеса. Дуже багато красивих місць: величезний парк, безліч затишних кафе, російські і українські ресторани.

- А чим Вас годують?

- Ввечері ми їмо українську їжу, а в обід американську.

- Консерви?

- Так, консерви. Але українська кухня краща, – сміється Якоб.

За навчаннями водолазів спостерігає і командир групи спеціального призначення ВМС США, керівник навчань “Сі Бриз-2008” з американського боку командор Джон Мур.

- Командоре Мур, ви вже кілька днів спостерігаєте за ходом американо-українських військово-морських учень. Як ви вважаєте, українські військові готові до стандартів НАТО?

- Це не натовські навчання, це “Партнерство заради миру”. Ми всі працюємо разом. Ми вчимося один в одного. У всіх нас міжнародний рівень, інтернаціональний.

- Ваші навчання в деяких країнах супроводжуються акціями протесту. І Україна не стала винятком. Наскільки ворожими здалися Вам мітинги в Одесі і як Ви ставитеся до подібних акцій?

- Це форма протесту. У нас немає проблем з протестувальниками. Ми віримо в демократичне суспільство. Кожен має право згідно із законом брати участь в мітингу. Питання НАТО в Україні – це питання, відповідь на який країна повинна дати самостійно. Якщо вона вирішить приєднатися до процесу НАТО, це буде її вибір. Але двері відкриті.

- Тут в Україні ваші солдати їдять свої американські продукти чи вас все таки годують українськими стравами?

- (Сміється.) Нам подобається українська кухня.

- А що саме?

- Борщ. Нам подобаються страви із свинини, стейки, овочі. Все дуже смачне, все високої якості.

- Іноді українські військові грішать вживанням нецензурних слів. А вам доводилося використовувати ненормативну лексику?

- Ми завжди прагнемо говорити потрібні слова в потрібний час. Ми завжди прагнемо бути настільки професійними, наскільки це можливо.

Довідка УНІАН:

“Сі Бриз” - двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із залученням інших країн. Проводяться в Україні з 1997 р. у дусі програми “Партнерство заради миру”.

Навчання “Сі Бриз – 2008” складатимуться з чотирьох етапів: I етап –розгортання сил, II етап - базова підготовка кораблів, заняття на начвальних місцях водолазів, береговий і авіаційний компоненти, підготовка кораблів у морі, III етап – проведення операції з евакуації некомбатантів, IV- згортання сил. Підбиття підсумків.

Під час навчань представники 16 країн (Азербайджану, Великобританії, Вірменії, Німеччини, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції) відпрацюють такі навчальні питання як тактичне маневрування, пошук підводного човна в певному районі, тренування пошуково-рятувальних дій, огляд підозрілого судна, протикорабельна і протиповітряна оборона, поповнення запасів на ходу в морі, виконання практичних артилерійський стрільб. Морські піхотинці відпрацьовуватимуть загальні тренування на навчальних місцях, висаджуватися на необладнаному узбережжі і створювати зону безпеки. Також проводитимуться вертолітні тренування, повітряно-десантна і вогнева підготовка, відпрацьовуватимуться питання організації патрулювання.