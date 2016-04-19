ФСБ обшукала квартиру і допитала кримського журналіста, підозрюваного в "закликах до екстремізму"

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на голову Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник.

Зі слів дружини журналіста Скрипник повідомила, що обшук співробітники ФСБ Росії почали близько 6 ранку і проводили його 5 годин. Вони вилучили у Семени комп'ютер і флеш-карту, а потім відвезли журналіста з собою на допит.

"Під час обшуку Семені стало погано, він гіпертонік. Слідчі поводилися в цілому коректно і дозволили випити таблетку. Але, нагадую, що законодавство передбачає обшук в такий час доби тільки в крайніх випадках", - сказала Скрипник.

За її словами, також проводилися обшуки у журналістів Леньяри Абібуллаєвої та Руслани Люманової. При цьому невідомо, який у них процесуальний статус, оскільки поки справу порушено лише стосовно Семени.

У свою чергу агентство "Кримінформ" та "Російська газета" з посиланням на власні джерела стверджують, що обшуки проводилися відразу за семи адресами, один з яких – у Севастополі, а ще один – в Ялті.

Офіційно ця інформація не підтверджена.

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Нагадаємо, сьогодні вранці так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська повідомила, що місцеве управління ФСБ порушило справу відносно журналіста проекту "Крим.Реалії". Його підозрюють в публічних закликах до екстремістських дій щодо порушення територіальної цілісності Росії через публікацію про блокаду півострова, що нібито містить висловлювання такого характеру.

Поклонська не уточнила ім'я журналіста, проти якого порушено справу. Однак незабаром інший журналіст, Олег Крючков, повідомив, що, за його даними, мова йде про Миколу Семену.

"Нова газета" також опублікувала коментар головного редактора "Крим.Реалії" Володимира Притули, який заявив, що Семена покинув проект ще влітку 2014 року. Він додав, що не розуміє, про яку статті йде мова, оскільки жодна стаття про блокаду Криму не була написана Семеною.

Проект "Крим.Реалії" являє собою кримське відділення української філії "Радіо Свобода". У московському бюро "Радіо Свобода" заявляють, що Семена зараз вже знаходиться на пенсії.

Семена раніше також працював на українські видання "День" і "Дзеркало тижня" і був кореспондентом московської газети "Известия".