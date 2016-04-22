Поклонська порадила Держдепу відкрити Меджліс на території США

Про це заявила так званий прокурор Криму Наталія Поклонська, повідомляє РИА "Новости".

"Якщо Держдепу США необхідна така організація, громадське об'єднання як Меджліс і вони вважають його діяльність демократичною, то нехай у себе в країні створюють такі організації", - сказала Поклонська.

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Поклонська також заявила, що члени Меджлісу здійснюють "диверсійні акти", "активно співпрацюють з терористичними організаціями".

Раніше 22 квітня Держдеп США закликав владу Росії переглянути рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, російська влада внесла Меджліс кримськотатарського народу в список громадських об'єднань і релігійних організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними "екстремістської діяльності".