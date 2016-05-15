Яценюк з однопартійцями вшанував пам’ять жертв політичних репресій

Яценюк із однопартійцями першими серед українських політиків прийшли покласти квіти до пам’ятника жертвам політичних репресій, а також до польської частини Меморіалу.

Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook наголосив, що пам'ять про жертв політичних репресій – це більше, ніж питання історії, це ключове питання розуміння сучасності.

«Зло, яке уможливило Биківню, не знищене. Культ насильства продовжується у Криму та на окупованих територіях Донбасу. І саме він свого часу породив тоталітаризм і привів до влади Сталіна та Гітлера», - сказав лідер «Народного фронту».

«Культу насильства ми протиставляємо культуру гідності людини. Гідність – цінність, яку українці відстояли на Майдані і нині відстоюють на фронті. Ми обов’язково переможемо в цій боротьбі. Бо в ній йдеться про те, що робить людину людиною – про її право вільно визначати свою долю, своє майбутнє і, що дуже важливо, пам’ятати своє минуле. І це унеможливить повторення репресій», - наголосив Арсеній Яценюк.