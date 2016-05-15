Парубій: Джамала своєю перемогою зробила більше, ніж сотні дипломатів та політиків

«Ви здійснили мрію мільйонів українців - тепер Євробачення-2017 відбудеться в Україні. Щиро хочеться, щоб цей конкурс відбувся на вашій батьківщині, про яку Ви співаєте, - у вільному Криму», - цитує спікера прес-служба парламенту.

За словами Парубія, Джамала не лише нагадала всьому світові про трагедію кримськотатарського народу 1944 року, а й привернула увагу до сучасної ситуації в тимчасово окупованому Криму.

«Дуже символічно, що Ваша перемога відбулася 15 травня, коли українці згадують жертв політичних репресій, у переддень 18 травня, коли ми будемо вшановувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу», - додав він.

Також Парубій наголосив на символічному факті, що кримська татарка, родина якої постраждала від депортації і яка представляє на міжнародному конкурсі Україну, перемогла у фіналі представника країни-поневолювача, країни-агресора.

«Переконаний, що це і є справедливість. Це данина пам'яті тисяч замучених кримських татар. В умовах, коли наша держава постраждала від агресії Російської Федерації, окуповані Крим та Донбас, ви зробили більше, ніж сотні дипломатів та політиків. Своєю перемогою ви ще раз привернули увагу світу до становища кримських татар, ситуації в Криму», - підкреслив голова Верховної Ради.

«Ви нагадали всьому світові, що ми переможемо агресора, бо з нами - правда. Переконаний, Ви вселили надію у душі наших хлопців, які зі зброєю в руках на Донбасі та на тимчасовому кордоні з Кримом бережуть наш спокій та боронять незалежність України. Ми повернемося у Крим. Повернемося назавжди, і жоден імперіаліст не зможе відібрати у нас Крим. Бо Крим ‒ це Україна», - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на Євробаченні-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

За результатами голосування національних журі країн-учасниць і SMS-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. До п'ятірки лідерів також увійшли Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме в себе Україна.