Помічник генсека НАТО: "Україна і НАТО мають спільні інтереси в обговоренні уроків, які привнесла гібридна війна"

Україна та НАТО надзвичайно активно співпрацюють в рамках програми Наука заради Миру та Безпеки (НМБ), хоча про це мало говорять у ЗМІ. Діапазон цієї співпраці надзвичайно широкий – починаючи від допомоги в розмінуванні і завершуючи проектами з телемедицини.

26-27 травня в Україні з візитом буде перебувати помічник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеки, посол Сорін Дукару (Sorin Ducaru), який безпосередньо залучений до невійськового співробітництва альянсу з Україною. В інтерв’ю УНІАН напередодні візиту пан Дукару детально розповів про те, що саме роблять Україна та НАТО в рамках програми НМБ, якими є результати цього співробітництва і якими можуть бути подальші перспективи.

Яких першочергових цілей ви хотіли досягти під час візиту в Україну?

Основною метою цього офіційного візиту є проведення двосторонніх зустрічей на високому рівні з представниками української влади для підведення підсумків поточного рівня практичного співробітництва за програмою Наука заради Миру та Безпеки (НМБ), а також вивчення потенційних напрямків подальшого співробітництва. Ці напрямки майбутньої співпраці в рамках НМБ також будуть розглянуті разом з українськими вченими і фахівцями.

Під час візиту я хочу підкреслити, що в нас вже налагоджена конкретна співпраця з Україною, і вона приносить практичні результати. Тому я приділю увагу двом важливим флагманським проектам, які реалізуються спільно з Україною під егідою НМБ. По-перше, це гуманітарний проект по розмінуванню, впроваджуваний за кошти НМБ у співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій. По-друге, це проект під керівництвом науковців з України та Франції, який допомагає знезаражувати забруднений вуглеводнем військовий об'єкт в Києві, з наданням відповідного обладнання та програмою навчання. Ці два проекти є важливими прикладами цивільно-військового співробітництва з Україною в рамках програми НМБ.

Крім того, я дуже очікую на те, аби відкрити та відвідати захід під назвою «Інформаційний день НМБ» в Національній Академії Наук України, який також відбудеться під час мого візиту. Ця подія збере високопоставлених осіб, ректорів університетів, вчених та експертів зі всієї України. Однією з головних цілей заходу буде підведення підсумків і демонстрація результатів співпраці НМБ з Україною. Також будуть наглядно представлені результати близько 25 поточних проектів НМБ за участю української сторони. У той же час, захід надасть можливість налагодити взаємодію між експертами і вченими.

Таким чином, цей важливий візит демонструє плоди партнерства НАТО з Україною, особливо у сфері науково-технічного співробітництва, пов’язаного з питаннями безпеки, та встановлює рівень амбіцій для майбутньої співпраці.

Як ви оцінюєте співробітництво між Україною та НАТО в рамках програми НМБ?

Україна традиційно є дуже активним партнером в рамках програми НМБ. Взаємодія між Україною та НМБ почалося в далекому 1991 році і постійно поглиблювалася. Спільна робоча група з наукового та екологічного співробітництва Україна-НАТО збирається на регулярній основі для обговорення поточної співпраці і визначення пріоритетних сфер для майбутнього потенційного співробітництва. Сьогодні ми маємо 40 поточних проектів НМБ спільно з Україною, що робить її найактивнішим партнером НАТО-НМБ і найбільшим бенефіціаром програми НМБ.

Чи змінилося це співробітництво з моменту початку війни на сході України, і якщо так, то яким чином?

У відповідь на кризу в Україні, враховуючи політичні керівні вказівки міністрів закордонних справ НАТО, надані у квітні 2014 року, практичне співробітництво з Україною, в тому числі, в галузі науки і техніки, було значно посилено. Як я вже зазначав, сьогодні Україна є найбільшим бенефіціаром програми НМБ.

Наразі існують багато великомасштабних флагманських проектів НМБ, спрямованих на допомогу Україні у питаннях подолання наслідків кризи, в тому числі, гуманітарний проект НМБ на підтримку розмінування та ініціатива з розвитку багатонаціональної системи телемедицини. Інші види діяльності охоплюють широкий спектр нових викликів безпеки, таких як боротьба з тероризмом, енергетична безпека і захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯД) речовин.

У чому перевага та у чому виклики такої співпраці для України і НАТО?

Співпраця з Україною в рамках програми НМБ є безпрограшною взаємодією для всіх сторін, адже обмін досвідом та знаннями є взаємовигідним.

Проекти НМБ, зокрема, забезпечують фінансування підготовки та закупівлі обладнання і часто сприяють зміцненню потенціалу України та інших країн-партнерів НАТО. Мені також дуже приємно відзначити, що НМБ пропонує відмінні можливості молодим вченим, аби надати поштовх їхній кар'єрі. Багато молодих вчених отримали стипендії та можливість працювати спільно з провідними фахівцями у своїй галузі в контексті проектів НМБ.

Діяльність НМБ також сприяє зміцненню міжнародних мереж та часто слугує каталізатором додаткового співробітництва в інтересах всіх учасників проекту. Велика кількість всесвітньо відомих фахівців працює в українських науково-дослідних інститутах і університетах, надаючи цікаві та унікальні можливості для співпраці їхнім колегам у країнах НАТО.

Деякі зі сфер, такі як екологічна безпека, у співробітництві в яких зацікавлені українські фахівці, у даний час не є політичними пріоритетами для країн-союзників. Тому ми спостерігаємо, що все менше проектів НМБ затверджується саме у цих сферах. Проте список ключових пріоритетів НМБ є досить широким, стаючи основою для багатьох успішних ініціатив в інших сферах, у тому числі, у передових технологіях з додатками безпеки, захисту від ХБРЯД речовин, а також людських і соціальних аспектах безпеки.

Наведіть, будь ласка, приклад «історії успіху» у цій співпраці, а також приклад «провалу», якщо такі є…

Я можу з гордістю сказати, що співпраця НМБ з Україною є цілою низкою історій успіху. Як я вже зазначав раніше, одним з них є підтримка НМБ проекту з розмінування в Україні. Іншим прикладом успішного військово-цивільного співробітництва є проект по розробці багатонаціональної телемедичної системи (дистанційної медицини, – УНІАН) між Україною, Румунією, Фінляндією, Республікою Молдова та Сполученими Штатами. Цей проект допоможе поліпшити доступ до медичних послуг та підвищити рівень виживання в надзвичайних ситуаціях. Під час польових навчань Євроатлантичного координаційного центру з реагування на стихійні лиха і катастрофи «Україна 2015», що проводилися у вересні 2015 року у Львові, ці можливості були в перший раз успішно випробувані на практиці.

З огляду на високий рівень української науки і ноу-хау, стало можливим реалізувати велику кількість проектів НМБ спільними зусиллями експертів і вчених з країн НАТО і України. Багато прекрасних проектів НМБ здійснюється у сфері передових технологій з додатками безпеки. Наприклад, це розвиток передового, економічно ефективного генератора рентгенівського випромінювання в Харкові, який може бути використаний для систем виявлення зображень з високою роздільною здатністю.

Я думаю, що ми могли б ще ефективніше доводити до громадськості інформацію про результати нашої співпраці з Україною, пояснюючи суспільству, над чим працюють експерти та вчені за гроші НМБ і яку саме користь це приносить суспільству. З точки зору змісту, результатів і зміцнення мережевої взаємодії, я бачу співпрацю з Україною виключно як історію успіху. З вашою допомогою та за сприяння ваших колег з інших ЗМІ ми просто повинні зробити її більш помітною, аби стимулювати нові ідеї та проекти. Визнання успіху породжує подальші успіхи!

Яким чином уроки війни в Україні можуть допомогти НАТО у захисті своїх кордонів і протидії інформаційній та гібридній війні? Чи підтримуєте ви ідею створення в Україні центру НАТО з вивчення гібридної війни?

Спочатку дозвольте мені нагадати про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно-визнаних кордонів з боку союзників. Союзники також неодноразово підкреслювали, що вони вважають російську анексію Криму незаконною і нелегітимною, засуджуючи дестабілізуючі дії [Росії] на сході України.

Щодо гібридних загроз і тактики, ми розробили відповідні керівні стратегічні принципи з акцентом на зміцнення нашої стійкості, поліпшення наших розвідувальних можливостей і раннього попередження, посилюючи наші можливості кібернетичного захисту та зміцнюючи координацію нашої діяльності з ЄС. На саміті НАТО у Варшаві ми прийматимемо подальші рішення, направлені на зміцнення нашої стійкості до проявів гібридної війни та кіберзагроз. В ході нинішнього конфлікту, і навіть до його початку, Україна розвивала свої можливості протистояння цим загрозам. Як зазначено в Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, Україна і НАТО мають спільні інтереси в обговоренні уроків, які привнесла гібридна війна. Союзники зацікавлені у збереженні цього діалогу.

Окрім цього, в рамках Програми НМБ ми провели декілька науково-дослідних семінарів з питання гібридної війни, в тому числі, в контексті України. Ці семінари збирають експертів з даної теми, які обмінюються думками, і це часто призводить до нових висновків з уроків гібридної війни і нових ідей щодо підходів до цієї проблеми.

Чи використовувала українська влада рекомендації міжнародних експертів у ключовій сфері комплексного аналізу сектору безпеки і оборони (науково-дослідницький семінар, фінансований НМБ, що проводився 12-20 травня 2015 року) або у будь-яких інших проектах? Чи є якісь відгуки? Як ви особисто оцінюєте це питання?

До цього семінару, фінансованого НАТО та НМБ, були залучені представники громадянського суспільства та експерти. Це була платформа для відкритого діалогу, що мала консультативні функції та внесла свій вклад у питання реформ у сфері безпеки і оборони.

Одним з найбільш важливих аспектів семінару стало успішне залучення широкого міжнародного практичного досвіду. На семінарі були присутні експерти з 14 країн, отже організатори мали змогу поділитися відповідними знаннями у визначених сферах оборонного планування та оборонної промисловості.

Примітно, що процес комплексного аналізу сектору безпеки та оборони після семінару фактично став більш ефективним. Під час заходу представники Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) висловилися за необхідність запрошення експертів для участі на ранніх стадіях розробки законопроектів, пов’язаних з питаннями безпеки і оборони. Деякі ключові ідеї реформи, наприклад, необхідність створення комплексної системи кризового управління, знайшли своє відображення в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, затвердженої президентом України в березні 2016 року.

Семінар з передових досліджень (СПД) Київ, до якого був залучений ряд міжнародних та українських експертів, став платформою для недавно створеної Міжнародної експертної парламентської міжфракційної асоціації «Україні - Євроатлантичний простір». Вирішальне значення для його успіху мало місцеве керівництво семінаром СПД Київ.

Чи можете ви підтвердити, що Програма НАТО НМБ підтримуватиме проект з розробки інноваційного 3D міношукача для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України?

Пропозиція багаторічного проекту НМБ під назвою «Розвиток системи виявлення мін і саморобних вибухових пристроїв (СВП) на основі надширокосмугових технологій» в даний час перебуває у процесі оцінки. Система, яка розроблятиметься у рамках даного проекту, буде сприяти підвищенню ефективності та якості виявлення мін та СВП і, таким чином, серйозно посилить захист цивільного населення, військовослужбовців, а також обладнання та інфраструктури в порівнянні з тими системами, що використовуються на сьогоднішній день. Кінцевими споживачами результатів проекту є Міністерство оборони України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У разі затвердження, проект сприятиме довготривалій та стабільній підтримці з боку НАТО гуманітарному розмінуванню в Україні. В нас вже впроваджуються два інших проекти з Україною у сфері розмінування та знешкодження боєприпасів, що є одним з основних пріоритетів для України. Перший з них - це науково-дослідний проект з розробки дистанційно-функціонуючого роботизованого мультисенсорного пристрою для виявлення боєприпасів, що не вибухнули, мін і СВП. Другий є флагманським проектом з нарощування потенціалу підтримки гуманітарного розмінування в Україні силами ДСНС. Основна мета полягає у забезпеченні діяльності чотирьох підрозділів ДСНС із знешкодження боєприпасів, шляхом надання обладнання та проведення навчання. Цей цивільний проект дозволить Україні виявляти і знешкоджувати наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, на території Донецької та Луганської областей. Що, у свою чергу, дозволить місцевому населенню безпечно повернутися у свої домівки.

Які перспективи ви бачите для співпраці України з НАТО в рамках НМБ?

За останні два роки ми розробили і затвердили велику кількість нових проектів, і я радий спостерігати за їх успішною реалізацією.

В контексті поточної політики та безпеки ми будемо підтримувати розширення співробітництва в рамках програми НМБ. При розробці нових проектів ми тісно співпрацюємо з нашими українськими співрозмовниками, щоб гарантувати, що наші спільні заходи спрямовані на пріоритетні для України напрямки співпраці та мають відчутний вплив. Основною метою мого візиту в Україну – участі у конференц-дні НМБ, зустрічей з чиновниками, вченими та експертами – є створення фундаменту та огляд нових ідей для майбутніх проектів, які матимуть серйозний вплив.

Як ви оцінюєте стан реалізації трастового фонду НАТО з розвитку можливостей кібернетичної оборони України?

Наш трастовий фонд кібероборони працює на повну. Він допоможе Україні в розробці технічних можливостей у боротьбі з кіберзагрозами, розслідуванні епізодів порушення кібербезпеки, а також забезпечить навчання і виконуватиме консультативні функції у питаннях розробки відповідної політики. Румунія, яка є провідною країною у даній сфері, висунула амбіційний план реалізації трастового фонду, який підтримується фінансовими та іншими подібними внесками восьми країн (Румунія, Угорщина, Естонія, Португалія, Туреччина, Албанія, Італія, США). Було розпочато навчання і консультативна діяльність. Естонія також проводить тренінги з кібербезпеки з травня 2015 року.

Раніше було оголошено, що в липні цього року на саміті НАТО у Варшаві відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Що Україна може очікувати від цієї зустрічі у практичному плані?

Хоча остаточні рішення щодо формату саміту і порядку денного ще не були затверджені, я можу підтвердити, що союзники з нетерпінням чекають на зустріч Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні під час саміту НАТО у Варшаві. Одним із пріоритетів для саміту є активізація політичного і військово-технічного співробітництва з партнерами, в тому числі, з Україною. Отже, це буде одним із ключових завдань в роботі Комісії Україна-НАТО. Наші лідери вкотре підтверджують незмінну позицію НАТО щодо підтримки суверенітету і незалежності України. Вони також ясно показують, що ми продовжуємо відстоювати право всіх європейських країн визначати власне майбутнє і зовнішньополітичний курс. Ми також готуємося продовжити практично підтримувати Україну. Я очікую, що союзники можуть бути готові надати Україні пакет адресної підтримки, яка буде йти рука об руку із заходами, які здійснює українська сторона щодо реформування власного сектора безпеки і оборони.

Ірина Сомер