Військово-морський потенціал України повинен забезпечувати оборону морського узбережжя - Стратегічний оборонний бюлетень

Про це йдеться в тексті Стратегічного оборонного бюлетеня, опублікованому на сайті глави держави.

У документі відродження військово-морського потенціалу держави віднесено до оперативних цілей.

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У результаті реформ, військово-морські спроможності України потрібно підвищити до рівня, достатнього для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних (спільних) операціях під проводом НАТО і ЄС.

Також відзначена необхідність продовження розвитку інфраструктури базування військово-морських сил ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічному оборонному бюлетені України»".