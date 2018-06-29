Віхи тижня: наступальний Ющенко, «рибачка Юля» і Янукович, який прийшов до тями
Промові Президента, яку він виголосив 24 серпня перед військовим парадом, могли б позаздрити спічрайтери Уго Чавеса і Володимира Путіна...
Україна відсвяткувала День незалежності, погравши в`ялими м`язами Збройних Сил на радість президентові Ющенку. З «прекрасного далёка» повернулася на Батьківщину Юлія Тимошенко, незвично небагатослівна після нетривалої відпустки за свій рахунок. Віктор Янукович пустив у дію давно обкатані тези, присмачені твердженням, що Україна фактично втягнута в конфлікт на Кавказі.
|Віктор Ющенко
Оперативна передача матеріалів в СБУ свідчить, що соратники Ющенка намагаються випередити своїх учорашніх союзників, а нині політичних опонентів з БЮТ. Головна загроза, з якою може зіткнутися президентська команда - нездатність донести багатоповерхові звинувачення на адресу Тимошенко до кінцевого споживача - «маленького українця», який продовжує в глибині душі вірити в цінності Майдану і єдність команди, що стояла на його трибуні. Якщо це завдання ефективно не вирішать, лідер БЮТ вийде з халепи з оновленим і укріпленим рейтингом, величина якого ще перед стартом президентської гонки фактично зніме питання про її майбутнього переможця. І марно Юрій Луценко, який втратив президентську симпатію, але не пробився через частокіл фаворитів поближче до прем`єра, закликає главу держави висловитися щодо розборок, які відбуваються на Печерських пагорбах.
Ющенкові сьогодні не до виконання функцій арбітра, формально він залишається “над” сутичкою Віктора Балоги і Юлії Тимошенко. Гарант Конституції із захватом освоює амплуа «сильного президента великої країни». Промові, яку він виголосив 24 серпня перед військовим парадом, могли б позаздрити спічрайтери Уго Чавеса і Володимира Путіна. Схоже, Віктор Андрійович щиро увірував, що відшукав реактивний прискорювач для забезпечення своєї реальної участі у президентських перегонах. Шкода, що його заклик до мораторію на політичне протистояння залишиться голосом того, хто кличе в пустелі.
|Юлія Тимошенко
Парадоксально, але на руку Юлії Володимирівні може бути і невигадливість дій Віктора Януковича. Наприкінці серпня Віктор Федорович повернувся на авансцену великої політики, наче й не було півторамісячного мовчання, незрозумілого для лідера крупної опозиційної партії. Янукович, як і належить солідному політикові, видав низку просочених нафталіном пропозицій, серед яких декілька заслуговують підвищеної уваги. Наприклад, формування нової коаліції Тимошенко не влаштовує. А ось ідея лідера Партії регіонів про створення в парламенті спеціальної комісії для завершення політичної реформи і доопрацювання Конституції прем`єрові припаде до душі, адже навіть гіпотетична можливість союзу бютівців і «регіоналів» примушує Банкову панікувати, поспішати і припускатися помилок.
|Віктор Янукович
Тим часом Конституційний Суд почав розгляд подання про законність існування парламентської коаліції, в якій не налічується більше половини від конституційного складу депутатського корпусу. Учасники процесу не виключають, що вердикт буде винесено досить оперативно, тому в основних політичних таборах готуються відреагувати на будь-який з можливих варіантів. Хоча на Жилянській практично не залишилося суддів, які видавали свого часу Леоніду Кучмі дозвіл на третю участь в президентських виборах, гримаси правосуддя в нашій країні давно і добре всім відомі. Власне, як і те, що восени політичну кризу можна передбачити незалежно від вердикту КС.
Євген Магда