Віхи тижня: наступальний Ющенко, «рибачка Юля» і Янукович, який прийшов до тями

Україна відсвяткувала День незалежності, погравши в`ялими м`язами Збройних Сил на радість президентові Ющенку. З «прекрасного далёка» повернулася на Батьківщину Юлія Тимошенко, незвично небагатослівна після нетривалої відпустки за свій рахунок. Віктор Янукович пустив у дію давно обкатані тези, присмачені твердженням, що Україна фактично втягнута в конфлікт на Кавказі.

Президентська команда почала новий політичний сезон достроково. Ще незрозуміло, наскільки ефективними будуть дії Банкової і як вони відіб`ються на рейтингу Віктора Ющенка, але прагнення навісити неприємні ярлики «зрадниці» на Юлію Тимошенко є очевидним. Заспівувачами-виконавцями виступають далеко не перші особи президентського секретаріату, і це лише підтверджує узгодженість їх дій зі старшими товаришами. Однаковою мірою спроба розмазати рейтинг діючого прем`єра по політичному ландшафту дисонує з твердженнями про вірність європейським політичним принципам, якими нас періодично пригощає Віктор Андрійович. Втім, сьогодні не до чистоплюйства - на кону президентське крісло, і кожен вагомий політичний гравець готовий по факту визнати істинність ієзуїтського «мета виправдовує засоби».

Оперативна передача матеріалів в СБУ свідчить, що соратники Ющенка намагаються випередити своїх учорашніх союзників, а нині політичних опонентів з БЮТ. Головна загроза, з якою може зіткнутися президентська команда - нездатність донести багатоповерхові звинувачення на адресу Тимошенко до кінцевого споживача - «маленького українця», який продовжує в глибині душі вірити в цінності Майдану і єдність команди, що стояла на його трибуні. Якщо це завдання ефективно не вирішать, лідер БЮТ вийде з халепи з оновленим і укріпленим рейтингом, величина якого ще перед стартом президентської гонки фактично зніме питання про її майбутнього переможця. І марно Юрій Луценко, який втратив президентську симпатію, але не пробився через частокіл фаворитів поближче до прем`єра, закликає главу держави висловитися щодо розборок, які відбуваються на Печерських пагорбах.

Ющенкові сьогодні не до виконання функцій арбітра, формально він залишається “над” сутичкою Віктора Балоги і Юлії Тимошенко. Гарант Конституції із захватом освоює амплуа «сильного президента великої країни». Промові, яку він виголосив 24 серпня перед військовим парадом, могли б позаздрити спічрайтери Уго Чавеса і Володимира Путіна. Схоже, Віктор Андрійович щиро увірував, що відшукав реактивний прискорювач для забезпечення своєї реальної участі у президентських перегонах. Шкода, що його заклик до мораторію на політичне протистояння залишиться голосом того, хто кличе в пустелі.

«Кавказьке» мовчання Юлії Тимошенко, яке тривало непристойно довго, завершилося появою прем`єра на засіданні РНБО і цілим каскадом домашніх заготовок на адресу завзятих чиновників президентського секретаріату. Проте захищати своє добре ім`я в суді Юлія Володимирівна поки не збирається, хоча їй і приписують наявність когорти високопрофесійних юристів. У якості свідків своєї вірності інтересам держави вона віддала перевагу сардинкам та іншим морським створінням. Переконливість прийомів Тимошенко чи грунтовність аргументів Банкової продемонструють жовтневі рейтинги, а на той час багато хто чекає нового витка політичної кризи. Поки ж лідер БЮТ проводить планову мобілізацію технологічних сил і фінансових ресурсів, виставляє димову завісу від звинувачень на свою адресу і продовжує дистанціюватися від Ющенка. Важко не погодитися з Віктором Балогою в тому, що в якості єдиного кандидата від нинішньої коаліції леді Ю бачить виключно себе.

Парадоксально, але на руку Юлії Володимирівні може бути і невигадливість дій Віктора Януковича. Наприкінці серпня Віктор Федорович повернувся на авансцену великої політики, наче й не було півторамісячного мовчання, незрозумілого для лідера крупної опозиційної партії. Янукович, як і належить солідному політикові, видав низку просочених нафталіном пропозицій, серед яких декілька заслуговують підвищеної уваги. Наприклад, формування нової коаліції Тимошенко не влаштовує. А ось ідея лідера Партії регіонів про створення в парламенті спеціальної комісії для завершення політичної реформи і доопрацювання Конституції прем`єрові припаде до душі, адже навіть гіпотетична можливість союзу бютівців і «регіоналів» примушує Банкову панікувати, поспішати і припускатися помилок.

Але поки Віктор Янукович куди більше стурбований погіршенням російсько-українських відносин. Їх стану і втягуванню України в конфлікт на Кавказі шеф-регіонал збирається присвятити перше ж засідання парламенту після літніх канікул. Його прагнення сподобатися Кремлю напередодні чергової сутички за президентське крісло можна зрозуміти, але там, найімовірніше, свою підтримку цього разу роздаватимуть виключно дозовано. На неї розраховують і Петро Симоненко, який таврує альянс Ющенко-Саакашвілі зі всією пролетарською ненавистю, і Володимир Литвин, який зрозумів, що Україна зайняла щодо конфлікту на Кавказі односторонню позицію. Та і Юлія Тимошенко зовсім не проти випробувати себе в якості якщо не основної фаворитки Кремля, то об`єкту симпатій дуету Путін-Медведєв.

Тим часом Конституційний Суд почав розгляд подання про законність існування парламентської коаліції, в якій не налічується більше половини від конституційного складу депутатського корпусу. Учасники процесу не виключають, що вердикт буде винесено досить оперативно, тому в основних політичних таборах готуються відреагувати на будь-який з можливих варіантів. Хоча на Жилянській практично не залишилося суддів, які видавали свого часу Леоніду Кучмі дозвіл на третю участь в президентських виборах, гримаси правосуддя в нашій країні давно і добре всім відомі. Власне, як і те, що восени політичну кризу можна передбачити незалежно від вердикту КС.

Євген Магда