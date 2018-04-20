Вибори по-черкаськи: традиційно мера міста призначають через суд

Історія виборів міського голови Черкас ось уже дванадцять років дуже нетипова. Кожен наступний мер виборює собі посаду не тільки і не стільки шляхом переконання виборців, скільки „післявиборчими методами”: звинуваченнями, захопленнями кабінетів, судами. Принаймні, за останні роки іншого варіанта передачі міської влади в Черкасах не бачили.

1994 року Володимир Олійник переміг на виборах мера з відривом у 15 тисяч голосів і швидко зайняв нове робоче місце - до оголошення результатів. Попередній міський голова, незадоволений результатами голосування, а ще більше тим, що в його кабінеті – новий господар, вимагав відповідних дій від правоохоронців, але ті вже перейшли на бік нової (на той час) місцевої влади.

2002 рік. Усе повторюється. Волошин – наступний переможець виборів – захоплює мерський кабінет. Бо Олійник добровільно його звільняти не хоче. Далі – рішення Соснівського районного суду на користь Олійника про визнання виборів недійсними, а потім – апеляції і як результат – напівлегітимний мер, якого оголосили рішенням обласної виборчої комісії за рішенням суду (а не міської, як мало бути за законом).

І ось нарешті - „перші вільні чесні вибори в історії України”. 26 березня 2006 року. Реальні шанси на перемогу мають двоє: Валерій Пащенко, заступник голови Придніпровської райради Черкас, та Володимир Космина, заступник нинішнього губернатора. Крім них, як і всюди, у виборах бере участь певна кількість технічних кандидатів. Напередодні виборів Пащенкові телефонують різні люди й пропонують зняти свою кандидатуру. Серед них, за словами прес-секретаря Олександра Хоменка, і Нардеп Богдан Губський (БЮТ). Чому пана Губського так цікавили місцеві вибори – може, піклувався про подальшу долю Черкасиоблгазу (кажуть, що він контролює це підприємство)?

Кандидат Пащенко добровільно з виборів зніматися не хоче, і починають працювати юридичні механізми.

Один з кандидатів на ту ж посаду швидко подає до Соснівського райсуду, і той негайно ухвалює постанову, у якій зазначає, що Пащенко „з метою своєї передвиборчої агітації використовував своє службове приміщення та інші об’єкти за місцем роботи, а також і службове приміщення голови Придніпровської районної ради…”

О 5:30 (за півтори години до початку голосування) 26 березня суд ухвалює таке рішення (Постанова від 26.03.2006 по справі № 2а-256-2006 року): „Встановити факт порушення діями кандидата на посаду Черкаського міського голови Пащенка Валерія Вікторовича в період виборчого процесу вимог ч.2 ст. 56 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у використанні службового приміщення за місцем роботи. Копію постанови направити в Черкаську міську територіальну виборчу комісію для відома та виконання. Постанова оскарженню не підлягає”.

Фактично суд зобов’язав ТВК розібратися у справі й ухвалити рішення залежно від ступеня порушення виборчого законодавства.

І ось тут починаються юридичні тонкощі. Адже що означає – „до відома і виконання?” Одні вважають, що суд мав на увазі, що Пащенка з виборів треба зняти, бо він порушник. Інші – що достатньо видати постанову, якою „рішення суду прийняти до відома”.

У цій ситуації члени ТВК (у присутності кандидата) телефонують у Центрвиборчком, куратору Черкаської області й отримують чітку рекомендацію: хай іде на вибори. Потім приймають колегіальне рішення (11 членів комісії – „за”), що Пащенко має право брати участь у виборах. ТВК взяв до відома рішення суду. На цей час саме починалося голосування.

За результатами підрахунку кандидат Пащенко набирає на 14 000 голосів більше, ніж найближчий суперник Володимир Космина. Результат однозначно мав би приголомшити конкурентів, але не в Черкасах. Там знову йдуть до Соснівського суду. А суд 30 березня визнає протиправною згадану раніше постанову ТВК від 26.03 і зобов’язує комісію повторно розглянути першу свою постанову.

Тобто ТВК має зібратися після 30 березня і заднім числом таки зняти з виборів кандидата. За якого проголосувало 36 тисяч виборців і який на виборах отримав на 14 тисяч голосів більше, ніж його суперник.

Коли матеріал вже готувався до оприлюднення, ми отримали копію рішення Черкаського апеляційного суду. Апеляцію в суді Пащенко виграв. Але чи виграв вибори? Адже не забуваймо – дія відбувається не будь-де, а в Черкасах.

Тож найближчим часом Черкаська ТВК знову має зібратися на доленосне засідання. Але про те, як воно відбуватиметься, можна тільки здогадуватись.

Можливо, як у 2002-му, коли після поразки В.Олійника голова ТВК одразу захворів і комісія просто не змогла зібратися, а рішення про перемогу нинішнього мера Волошина на вимогу суду оприлюднювала інша комісія. Саме до цього варіанта готується і сам Пащенко: за його словами, люди, які хотіли зняти його з виборів, уже „поговорили” з членами ТВК, і тепер з 11 на стороні формального переможця залишилося лише 5 членів комісії.

Петро Тоцький