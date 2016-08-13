Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав "мильною" оперою провокації РФ в Криму проти України.

Про це йдеться в коментарі Турчинова, оприлюдненій на його сайті.

Секретар РНБО нагадав про продовження гучної кампанії-фіаско російських спецслужб та горе-пропагандистів під назвою "атака українців на Крим".

За останньою версією офіційних російських видань, загін відчайдушних українських розвідників закладав у Криму вже не міни, а муляжі, щоб перевірити російських військових на пильність. Потім росіяни вели важкий бій з трьома українськими групами спецназу на кладовищі.

"Горезвісні російські військові зазнали важких втрат і не змогли затримати жодного українського розвідника. Натомість російські пропагандисти жонглюють "іменами" і "позивними" українських "командос", які "завдали важкі каліцтва" російським військам, злочинно принизивши їх міць та гідність, і без втрат повернулися на Батьківщину", - зазначив Турчинов.

За словами секретаря РНБО, особливо йому сподобався пасаж про те, що муляжі мін були зроблені з мила та годинників.

"Варто відправити російським спецслужбам, військовим і пропагандистам кілька ящиків з милом для створення якісних муляжів і продовження пропагандистських "мильних" опер", - зазначив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар РНБО Турчинов підкреслив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.

Також, за даними джерела, один з "агентів" нібито мав організувати закладку муляжів бомб в аеропорту Сімферополя з метою перевірити дії правоохоронних органів Криму, підконтрольних РФ.

Сьогодні у Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, що входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".