Міноборони спростувало приналежність "кримських диверсантів" до української розвідки

У Міністерстві оборони України заявляють, що в Головному управлінні розвідки (ГУР) не існує осіб, які, за даними російських спецслужб, входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Щодо окремих заяв російських спецслужб. Міністерство оборони повідомляє, що у складі Головного управління розвідки ніколи не існувало 37-го батальйону 56-ї бригади. Особи, про яких йдеться в повідомленнях, не є співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчинення терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готував Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

Крім того, за даними МЗС РФ, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів затриманий Андрій Захтей.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Крім того, голова держави доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.