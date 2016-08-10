Турчинов про заяву ФСБ щодо "терактів" у Криму: "провокативна маячня"

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, так Турчинов прокоментував заяву ФСБ Росії щодо «запобігання ними «терактів» у Криму», буцімто підготовлених українською розвідкою.

«Істерична та брехлива заява Федеральної служби безпеки РФ не має жодних підстав, окрім спроб окупантів нагнітати та загострювати ситуацію на тимчасово захоплених українських територіях», - заявив Турчинов.

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За його словами, за останній рік жодного співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони не було затримано на окупованій території Автономної республіки Крим.

«Ця провокативна маячня ФСБ є елементами гібридної війни, яку веде Росія проти нашої країни», - наголосив секретар РНБО.