Порошенко: Ворог різко збільшив інтенсивність обстрілів, щоб зірвати Мінський процес

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у місті Броди Львівської області після вшанування пам'яті загиблих у зоні АТО льотчиків.

Порошенко зазначив, що окупація Криму і гібридна війна на Донбасі стали для України справжньою вітчизняною війною за незалежність, волю, свободу і демократію.

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"Ворог, не припиняючи зараз своїх спроб зірвати Мінський процес, роблячи абсолютно безвідповідальні заяви про вихід із нормандського переговорного формату, зараз різко збільшив інтенсивність обстрілів позицій наших військ на сході держави", - сказав Порошенко і додав, що цієї ночі кількість обстрілів була рекордною і сягнула майже 100.

Значна кількість з них, зауважив президент, була із використанням крупнокаліберної артилерії. При цьому ворог зосереджує вогонь артилерії по командним пунктам та складам, які розташовані за 8-12, а інколи і 22 км від лінії зіткнення, додав він.

"Ці провокації ворог збирається використати для виправдання власних кроків по зриву Мінського процесу", - підкреслив Порошенко і відзначив проведені ним інтенсивні консультації з керівництвом Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Німеччини, Франції, в ході яких він отримав "тверде запевнення у підтримці України в її визвольній боротьбі за власну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність".