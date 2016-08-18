Загострення в зоні АТО: бойовики 96 разів обстріляли українські позиції - штаб

Ситуація у зоні проведення АТО загострюється. Минулої доби російські окупаційні війська 96 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на ранок четверга, 18 серпня.

Читайте такожВвечері бойовики посилили інтенсивність обстрілу в зоні АТО - штаб

"6 разів противник відкривав артилерійський вогонь по Авдіївці - випустив понад 130 снарядів калібру 122 мм по наших захисниках, цей же калібр використав при обстрілах Пісків, Новоселівки другої, Першого Травня, 4 десятки снарядів дісталося Луганському", - йдеться у повідомленні.

Не припиняються мінометні та гранатометні обстріли позицій українських захисників по всій лінії розмежування на цьому напрямку. У Новгородському та Зайцевому ворог застосував БМП, у Новоселівці Другій - протитанковий ракетний комплекс. В Авдіївці проявив себе снайпер.

"На Маріупольському напрямку підтверджено 32 випадки ведення вогню супротивником. Із 122-мм артилерії він обстрілював позиції в Мар’їнці, установки калібру 152 мм використав по укріпленнях в Сіонітному. На всій ділянці фронту Красногорівка-Широкине противник активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Під Широкиним російські окупанти задіяли БТР, а поблизу Красногорівки БМП. У Мар’їнці активізувався снайпер", - повідомили у штабі.

На Луганщині важку артилерію калібру 122 мм супротивник тричі - на початку та наприкінці доби, застосував по Попасній. Під вогонь важкої артилерії також потрапила Новоалександрівка. Вогонь артилерії ворог підсилював мінометними та гранатометними обстрілами наших укріплень. У Золотому, Станиці Луганській та Кримському відкривався здебільшого гранатометний вогонь, у Станиці Луганській до того ж задіяна ворожа бронетехніка. У Попасній та Новоолександрівці зафіксовано активність снайперської пари.

У штабі підкреслюють, що попри активізацію дій противника підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію по всій лінії розмежування.