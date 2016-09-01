Україна висловила Чехії протест через реєстрацію "представництва ДНР"

Про це повідомиляє прес-службв МЗС України.

У зверненні до офіційної Праги міститься вимога вжити всіх необхідних заходів для перегляду рішення регіональної влади щодо фактично відкриття «представництва» терористичної організації, яке суперечить міжнародному праву та двостороннім українсько-чеським угодам.

«Зважаючи на офіційну позицію Чеської Республіки, яка незмінно і послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, очікуємо на адекватні дії наших партнерів уже найближчим часом», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

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В МЗС підкреслили, що інформація про діяльність окремих громадян Чеської Республіки та їхні спроби легалізувати терористичну організацію також передана до правоохоронних органів України для надання належної правової оцінки та застосування механізмів двосторонньої правової допомоги між Україною та Чехією.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ оголосили про відкриття в Остраві установи, названої «представництвом ДНР».

За словами «консула» бойовиків Неллі Ліскової, головна мета роботи цього «представництва» - поширення в Євросоюзі «правдивої інформації про поки невизнану країну».

У той же час інформаційне агентство ТАСС навело слова свого джерела в чеському МЗС про те, що в Остраві зареєстрований «представницький центр ДНР», який не має акредитації при зовнішньополітичному відомстві та не може мати дипломатичний статус, а тому його не може очолювати почесний консул.