МЗС Чехії домагатиметься ліквідації "Представницького центру ДНР" через суд

Про це повідомляє чеське агентство ЧТК з посиланням на речницю МЗС Міхаелу Лаґронову, передає "Радіо Свобода".

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За її словами, це об’єднання створює хибне враження, ніби йдеться про офіційне дипломатичне представництво, а його керівниця незаконно використовує титул «почесний консул».

Раніше в четвер інтернет-видання Aktuálně.cz повідомило, що міністр закордонних справ Чехії Лубомір Заоралек висловив занепокоєння, що відкриття цього «представництва» буде мати негативні дипломатичні наслідки. Як пише видання, в листі до чеського євродепутата Яроміра Штетіни міністр написав: «Міністерство вже нині займається тим, як вирішити ситуацію, включно з можливістю ліквідувати це об’єднання».

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ оголосили про відкриття в чеському місті Остраві (Північна Моравія) установи, названої «представництвом ДНР».

За словами «консула» бойовиків Нелі Ліскової, головна мета роботи цього «представництва» - поширення в Євросоюзі «правдивої інформації про поки невизнану країну».

В Міністерстві закордонних справ Чехії запевнили, що не матимуть жодних відносин зі спілкою «Представницький центр «ДНР».

«Самозвана «ДНР» не може мати акредитоване дипломатичне представництво у Чеській Республіці, оскільки Чеська Республіка не визнає її існування, вона не є суб’єктом міжнародного права, - наголосили чеські дипломати. Якщо буде підтверджено, що Ліскова використовує титул почесного консула для своєї популяризації, МЗС Чехії «звернеться через офіційні канали, щоб вона негайно припинила використовувати таке означення».

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з підтвердженням інформації про реєстрацію у чеському місті Острава місцевими органами влади т.зв. «Представницького центру ДНР» і вручило відповідну ноту посольству Чеської Республіки в Україні.