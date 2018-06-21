Депутати сміються, лаються, але вже змирилися

На цей раз парламент із зовсім іншим настроєм готується до дострокового припинення власних повноважень.

На стенді самотньо теліпається порядок денний пленарних засідань і зборів комітетів. Немає томливого очікування: підпише – не підпише. Всі знають, що дострокові вибори будуть. Кулуари напіпорожні... Депутати, котрі з`являються то тут, то там, обговорюють технічні деталі і подробиці набуття чинності ще не виданого указу Президента. Побачила співробітника російського посольства. Завжди, при розгляді серйозних для України справ, у кулуарах Ради з`являється хтось з представників РФ – цікавляться. Після уранішніх консультацій з Президентом їх учасники з`являються і в оточенні журналістів, діляться враженнями.

Бютівець Микола Томенко на брифінгу мимохідь вставив, що йому було приємно побачити Президента в таку ранню пору, о восьмій ранку.

Петро Симоненко сказав, що на консультаціях Ющенко «35 хвилин читав мораль, що ми на півміліметра стояли від прірви. І повторив нам все, що говорив своїй улюбленій фракції. Хіба що цього разу всі присутні зуміли висловити свою думку. А підтримала Президента тільки його НУ».

Володимир Литвин, говорив про консультації вельми серйозно. Дав зрозуміти, що реально для створення коаліції нічого не робилося. Сказав, що запитав у глави держави, чи буде він видавати указ про розпуск парламенту, якщо, наприклад, сьогодні з`явиться коаліція. «Відповідь була такою: я дав 30 днів і плюс 6 днів почекав, результату немає, але якщо буде 227 підписів – не рішення фракцій, а саме підписів, – я з цим рішенням погоджуся».

Насправді, офіційно і публічно позиції фракцій не були озвучені. Але, судячи з висловлювань, народ фанатіти не буде. Про акції протесту проти виборів заявив поки тільки БЮТ. Регіонал Олександр Лавринович сказав, що Президент може скористатися своїм конституційним правом. Ні Нестор Шуфрич, ні Валентин Ландик, ні Олександр Єфремов не заявили свого категоричного протесту. Але в тій або іншій формі дали зрозуміти, що мають намір виконувати указ Президента. (Правда, депутати від бізнесу при цьому на пальцях перераховують всі елементи економічної кризи і говорять про ситуацію в машинобудуванні і металургії, підкреслюючи, наскільки це згубно для економіки). До речі, комуністи теж дали зрозуміти, що вони підуть на вибори.

– Скажіть, – звернулася я до нашоукраїнця Павла Жебрівського, – під завісу хочеться з`ясувати, чи все зробив Президент, щоб коаліція існувала? Наприклад, чом би не віддати крісло спікера Володимиру Литвину, щоб була більшість?

– Крісло спікера – це квота «Нашої України». А чом би БЮТу не віддати крісло прем`єра тому ж Литвину, щоб коаліція існувала?

– У них фракція більше, ніж ваша.

– При чому тут чисельність? Якщо є велика мета створення демократичної більшості, то можна пожертвувати кріслом прем`єра. – І потім, я боюсь, що в цій коаліції з БЮТ не було б нічого ні національного, ні демократичного. Юлії Тимошенко не потрібна більшість, їй потрібне крісло прем`єра. А навіщо нам пристроювати чиюсь дупу? Навіть якщо це красива дупа?

Нервозність відчувалася у лексиці. Мені здається, що ненормативні слова в коментарях видавали емоційну напруженість спікерів фракцій.

– А мені нас.ти на (не уточнюватимемо, на кого. – Авт.). А чому ви з ними не блокуєтеся? – питав Нестор Шуфрич нашоукраїнця Олександра Бондаря.

– Ми з ними вже наблокувалися – досить.А якби тобі було нас.ти, то ти б знову не балотувався, – відповідав Олександр Бондар. (Вони ще довго мирно розмовляли, а потім, потиснувши один одному руки, розійшлися).

Нашоукраїнці з`явилися не відразу. Тому щиро зраділа, побачивши члена НУ–НС Лілію Григорович. На моє запитання, навіщо було проводити ритуальні зустрічі з Володимиром Литвиним і БЮТ, якщо Президент і так був налаштований розпускати парламент, вона обурилася і полізла до себе в портфель.

– Подивіться, – демонструє вона роздруківки результатів поіменного голосування постанови про відміну закону про референдум. – Намагаючись наново створити коаліцію, ми з БЮТ домовилися про відміну антиконституційних законів, прийнятих 2 вересня. Спочатку солідарно відмінили закон про держслужбу. А потім був закон про референдум. Ми його не відмінили, хоча домовилися з БЮТ. Знаєте чому? Не вистачило одного голосу, і утримався в цьому голосуванні Микола Томенко – не рядовий член фракції. Чому віце-спікер не дотримується домовленостей?

Зробивши паузу, Лілія Григорович роздратовано запитала:

– А чому журналісти не зацікавилися яхтами Медведчука і Шуфрича, які пришвартовувалися біля берегів Сардинії? (Саме там, за інформацією Секретаріату Президента, Тимошенко проводила консультації з політичними партнерами. – Авт.).

– Ліліє Степанівно, а чому СБУ не дало нам доказів такого пришвартовування? – в тон їй відповіла я. – З вуст клерка з Секретаріату такі новини виглядають як марення.

– Якби у нас були такі зйомки, – відповідала Григорович, – їх би побачила вся країна. Але вони високопрофесійно берегли таємницю. Якщо у нас модна тема кумів, то чому вас не цікавить зв`язка кумів Медведєва і Медведчука? Учора Тимошенко публічно нібито дзвонила Президентові. Тому Президентові, якому вона півроку назад не давала виступити у ВР з посланням. Він же після цього з Партією регіонів не об`єднався? І не дав нам доручення зняти прем`єра, коли це ініціювала Партія регіонів. Ми її відстояли – не дали зняти. А вона вже з 2 вересня, дивіться, що почала показувати.

Навіщо вам дострокові вибори? (Це запитання ми поставили всім нашоукраїнцям, які були в парламенті).

Лілія Григорович відповіла:

– Україна повинна мати надійний пакет в 25 відсотків голосів тих, хто стоїть за унітарність, за єдину державну мову, за те, щоб у нас не забирали Тузлу. У нас сорок чоловік з фракції підписали вірність принципам (всього фракція НУ–НС налічує 72 депутати). Навіть, не зважаючи на те, що Тимошенко нас стала запрошувати в Кабмін і питати, чого ви хочете. Вона хоче залишитися в кріслі прем`єра.

Регіонал Ярослав Сухий вийшов розповідати непристойний анекдот (не повторюватиму).

– Ярославе Михайловичу, – звертаюсь до Сухого, – Тарас Чорновіл каже, що вашу фракцію контролюють Фірташ і Льовочкін, і що це вони домовилися з Президентом про вибори.

– Я думаю, що Фірташ, Льовочкін і Ахметов навіть не підозрюють, що на білому світі є такий Тарас Чорновіл. Погано, звичайно, що вони не порадилися з Тарасом. Якби порадилися, то було б все добре, життя б буяло. Люди йдуть на вибори. І при чому тут Фірташ? А, до речі, хто такий сам Фірташ? Він яке відношення до нашої фракції має?

– Він давній друг вашої фракції, точніше – окремих її членів.

– Ах, друг! Не знаю, хоч покажіть, як він виглядає.

– А хто буде наступним прем`єром? Можливо, Президент подасть Віктора Януковича?

– Я не знаю. Сьогодні у нього була така дивна пропозиція: ви виділите гроші на перевибори, а я потім видам указ.

Це пропозиція, висловлена Президентом на ранкових консультаціях, сьогодні стала однією з головних тем обговорення. Для того, щоб провести дострокові вибори, необхідно внести зміни до закону про вибори (щодо електронного реєстру виборців) і закону про бюджет, ведуться дискусії про введення виборчого порогу в 50 відсотків. Сьогодні на зустрічі Президент запропонував лідерам фракцій прийняти ці закони. Фракції узяли час на роздуми. Пізніше БЮТ вустами Миколи Томенка заявив, що ні за що за таке на проголосує, регіонали сказали, хай Президент підписує указ, а там ми знаємо, що нам треба приймати. Литвинівці справедливо говорять, що без цих законів вибори провести неможливо, і загалом не проти їх проголосувати, але зовсім не мають наміру приймати їх напередодні указу про розпуск. КПУ теж не проти необхідних для виборів законів (але «треба подивитися, що там в законі про вибори») і власне указу.

...Поки політики розбрелися по штабах, готуватися до виборів.

Маша Міщенко