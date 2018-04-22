Богословська сказала “мародери” – Акімова підхопила

Опозиційний уряд розкритикував антикризові заходи, запропоновані урядом Юлії Тимошенко...

Учора відбулося засідання опозиційного уряду України під головуванням свого опозиційного прем’єр-міністра Віктора Януковича. На засіданні опозиція мала прийняти антикризові заходи, альтернативні тим, що готувалися офіційним урядом. Власне, ці опозиційні заходи вже були розписані, а на засіданні просто хотіли внести корективи.

Опозиційний уряд засідав у начебто відкритому режимі, тож я й поросилася послухати, як працює опозиція, як погоджуються аргументи для критики опонентів. Прес-секретар Віктора Федоровича люб’язно провів мене в залу...

Я потрапила на доповідь міністра економіки опозиційного уряду Ірини Акімової, завдання якої було вщент розкритикувати перед журналістами проект закону антикризових заходів, внесений у ВР Кабінетом Міністрів. Акімова коротко доповіла колегам, що саме казатиме журналістам, на обличчі опозиційного прем’єр-міністра читалося задоволення. Проте деякі депутати-“регіонали” намагалися підкинути пані Акімовій ще якісь критичні аргументи.

Несторові Шуфричу, як завжди, захотілося резонансу. Він своєю ламаною російською вимагав від Акімової інформації про запаси золотовалютних резервів України й запропонував запитати в членів ради Нацбанку – (дослівно) “чи правда, що перед кризою були придбані активи за рахунок витрачених на них конкретних валютних коштів”? “Бо якщо підтвердиться, що ми перед кризою потратили живі гроші на цінні папери, то це теж може мати певний резонанс”.

Не знаю, чи сам Шуфрич розумів, про що питав, але Акімова сказати на це нічого не змогла.

У свою чергу, Інна Богословська для посилення негативу щодо уряду порадила вжити слово «мародери» – Акімова одразу ж пообіцяла врахувати цю слушну пропозицію в заяві для преси. Це неабияк потішило Януковича.

Ставало дедалі цікавіше, проте раптово до мене підійшов прес-секретар Януковича й попросив покинути засідання. Мовляв, депутати почали нервувати в моїй присутності.

Плідне обговорення нищівної критики антикризових заходів уряду вилилося в таку заяву, яку пані Акімова згодом виголосила перед пресою:

– Програма антикризових заходів уряду Юлії Тимошенко носить красиву назву – законопроект зі зменшення фінансових ризиків в Україні. Яку оцінку цій програмі можна дати? Якщо дати однією фразою, то ця програма носить лобістський характер, яка виправдовує наміри уряду ввести економічну диктатуру й займатися економічним мародерством. Ця програма не тільки не применшує фінансово-економічні ризики, а й в окремих випадках може сприяти їхньому збільшенню.

Скажу п’ять основних тез…

По-перше, я б назвала цю програму програмою державного рейдерства в банківському секторі й програмою державного необґрунтованого втручання в регулювання банківської сфери. Одним з найважливіших заходів у всьому світі в підтримці банківського сектора є рекапіталізація проблемних банків. У даній програмі механізм, який видається як механізм рекапіталізації, по суті, оснований на можливості ініціювання насильної націоналізації банків, часткової чи повної, за ініціативою Кабміну. При цьому порушуються права власників цих банків, тому що ініціатива щодо реструктуризації іде не знизу, а нав’язується зверху.

Також державою здійснюється купівля акцій, які мають право голосу, всупереч міжнародній нормі про придбання державою акцій так званих привілейованих – без права голосу. Здійснюється пряме втручання через уведення антикризового менеджера в управління банку, втручання в усю операційну діяльність, якою банк займатиметься.

Це абсолютно безпрецедентний механізм. Оскільки критерії проблемних банків ніяк не визначені в законі, то цей механізм можна використовувати щодо будь-якого банку, який переживає проблеми ліквідності.

Це не тільки не розв’язує проблему підтримки фінансового сектора, а й може змусити проблемні банки звернутися напряму до держави по допомогу.

Другий момент… Ця програма уряду Тимошенко носить вельми дивний характер з соціальної точки зору.

Ми з вами всі були свідками, як з початку року розкручувалася спіраль соціальних обіцянок разом з інфляційною спіраллю. Зараз уряд Тимошенко міняє свій курс на 180 градусів, тому цю програму я називаю «програмою затягування шнурка на шиї в українського населення».

З чим це пов’язано?.. Кабмін хоче на себе взяти велику кількість обов’язків: установлювати всі соціальні виплати, які базуються, наприклад, на понятті прожиткового мінімуму. Самостійно, без ВР, без нормального бюджетного процесу. Це означає, що Кабінет Міністрів сам вирішуватиме, як жити населенню. Його абсолютно не цікавить нормальний законотворчий процес та думка ВР.

Можна маніпулювати як завгодно, використовуючи при цьому красиві слова.

Уряд Тимошенко відмовляється від прийнятої обіцянки довести до кінця цього року рівень мінімальної зарплати до мінімального прожиткового рівня. Пропонується відкласти цей захід на два роки.

Моє запитання – як це відповідає постійним заявам та обіцянкам пані Тимошенко?

Особливу увагу привертає ще один захід – відмова від забезпечення безкоштовного так званого соціального житла окремим привілейованим групам.

Ідеться проте, що сироти, інваліди першої-другої групи раніше мали право отримувати від держави житло безплатно. А зараз держава даватиме тільки 30-відсотковий внесок, а 70 відсотків ці люди будуть змушені платити за рахунок іпотечного кредиту самі. Якщо, відповідно, вони для цього матимуть кошти.

Як на мене, вони швидше залишаться на вулиці, тобто проблема не вирішується, а ускладнюється.

Третій момент: програма Тимошенко – це програма зростання податків і грубе втручання Кабміну в податкову систему. Уряд хоче збільшити рентні платежі на видобуток газу. Світова практика каже, що в умовах економічної депресії слід знижувати фіскальний тиск на бізнес, але ніяк його не підвищувати.

Уряд Тимошенко вважає інакше.

Пропонується широкий набір заходів щодо підвищення акцизів, зокрема, на бензин, етиловий спирт, нафтопродукти.

Цілком очевидно, що підвищення акцизів не буде сприйнято виробниками просто так, а буде перекладено на плечі споживачів. Тож сигнал, який дає програма населенню, – чекайте чергового підвищення цін, у тому числі й на бензин. Відповідно, пропонується підвищення акцизів і реєстраційних зборів для власників автомобілів, тому весь наш бідний і середній класи, які мають автомобілі, теж повинні готуватися до посилення податкового тиску.

Найважливіше те, що Кабмін хоче взяти на себе функції самостійно змінювати податкові ставки. Насамперед це стосується ввізного та вивізного мита. Цей екстремальний захід допустимий тільки тоді, коли в країні спостерігається негативне сальдо платіжного балансу, яке поки в Україні відсутнє.

Цей захід вкрай ризиковий, бо ставить нас на рівень порушень міжнародних зобов’язань щодо СОТ.

Четвертий пункт – це програма державного мародерства та економічної диктатури Кабінету Міністрів…

Програма передбачає, що в обхід бюджетного процесу, якщо навіть бюджет не прийнято, Кабмін має право, по-перше, фінансувати капітальні затрати. Особливо, коли вони пов’язані з подоланням наслідків фінансової кризи. Виникає запитання – а які це будуть затрати? Хто визначатиме їхню цільову направленість? Які вони матимуть характер?

Ви самі розумієте, що під цю статтю можна підвести абсолютно все!

Уряд Тимошенко хоче під прикриттям красивих слів, а також використовуючи вкрай складу ситуацію в країні, отримати гроші на свою політичну кампанію.

У цьому ж напрямку діє ще один захід, який пов’язаний з правом Кабміну без бюджетного процесу здійснювати зовнішні позики…

Гадаю, зараз нікому не потрібно розповідати, що зовнішні позики дуже дорогі. Уряд зараз набере боргів, а доведеться віддавати ці борги майбутнім урядам.

У цьому пункті є ще такий цікавий момент – бажання «зайнятися приватизацією» майна військово-промислового комплексу, передусім збройних сил. І використати гроші таким чином, як захочеться уряду.

П’ятий пункт – програма уряду призведе до повного розвалу сектора ЖКГ, при цьому вся відповідальність буде перекладена з центральної влади на місцеву. Програма пропонує, аби тарифи ЖКГ установлювала й корегувала виключно місцева влада, при цьому показники, через які доведеться цю корекцію проводити, встановлюватимуться нагорі – це ціна на газ, мінімальна зарплата.

З чим зіткнеться місцева влада? По-перше, їй забороняється робити будь-які капітальні затрати, крім соціально захищених стадій, – тобто ремонт теплотрас, водотрас, місцевого транспорту не здійснюватиметься. І заміни застарілого обладнання не буде. Алчевськ може бути дуже близько. Зате відповідальність за підвищення тарифів нестимуть місцеві органи влади. Водночас система соціальної допомоги залишається незмінною, як і система позабюджетних і міжбюджетних відносин – жодних дотацій органи місцевої влади не отримають.

У програмі є лиш два позитивні пункти…

Перший – це згадка про необхідність розширення незалежності Національного банку. Цей пункт зайняв тільки одне речення й виглядає абсолютно непереконливо.

Другий позитивний момент – згадка про стабілізаційний фонд. Саме згадка. Хочу нагадати, що Микола Азаров озвучив цю пропозицію в парламенті. Я рада, що наші політичні опоненти його нарешті почули, але ця пропозиція в антикризовому пакеті не передбачає механізму його реалізації.

Ксеня Лесів