Меркель заявила про "певний прогрес" у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.

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"Я вам казала, що сьогодні не варто очікувати на диво, але ми досягли певного прогресу і сьогодні ми працювали над темами безпеки, політичного врегулювання, і сьогодні ми обговорювали питання так званої "дорожньої карти", певної послідовності кроків і заходів, зараз вони в деталях не обговорювалися", - заявила вона.

"Ми дуже детально поговорили про зону відведень і про роль місії ОБСЄ і ми хотіли би ввести місію, яка б функціонувала 24 години 7 днів на тиждень і також ми обговорювали справжнє припинення вогню", - додала Меркель.

Також, Ангела Меркель заявляє, що питання "особливого статусу" Донбасу має бути включено у "дорожню карту" виконання Мінських угод.

"Щодо політичних питань – тут йдеться про "особливий статус" Донбасу, це було закладено у Мінських домовленостях і …це має бути включено у "дорожню карту", адже питання полягає в переході влади, яким чином це може відбуватись, адже перехідна фаза дуже важка і звісно тут маємо також досягти компромісу", - заявила вона.

Нагадаємо, переговори в "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали більше 4 годин. Під час переговорів був оголошений незаплановану перерву.