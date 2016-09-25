"Розкачування" ситуації: Шкіряк прокоментував можливість надання Донбасу особливого статусу

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Ще раз про так званий "особливий статус". Нас знову намагаються "качати" в інформаційному просторі відносно так званого "обливого статусу" Донбасу", - йдеться у його повідомленні.

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Він наголосив, що за нинішніх обставин в умовах постійного порушення з боку РФ Мінських угод Україна ніколи не надасть ніякого "особливого статусу" терористам "Л/ДНР".

"І ніякої амністії кривавим вбивцям безневинних украінських громадян та наших захисників, мародерам, катам, ґвалтівникам і грабіжникам, не буде! Найгуманніше, що ми можемо запропонувати російським бандитам Захарченку, Плотницькому, Ходаковському, Гіві, Моторолі та іншій терористичній сволоті - це справедливий суд і пожиттєве ув'язнення!" - заявив Шкіряк.

Раніше міністр закордонних справ Франції Еро заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися поетапно і включати в себе надання тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей спеціального статусу і проведення амністії.