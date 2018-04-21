Олесь Довгий: Якщо нас критикують чиновники, які вичерпали ресурс довіри, це свідчить про нашу правоту

Останнім часом у пресі посилилася критика нинішньої столичної владиз боку колишнього міського голови Олександра Омельченка. Прокоментувати закиди екс-мера та відповісти на актуальні питання з міського життя ми попросили секретаря Київради Олеся Довгого.

НЕ ХОТІЛОСЯ Б ВІРИТИ, ЩО ОМЕЛЬЧЕНКО СВІДОМО ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ЧИЮСЬ МАРІОНЕТКУ

– Пане Олесю, перше запитання стосуватиметься закидів на адресу команди Черновецького з боку колишнього мера Омельченка. Останнім часом Олександр Олександрович піддав гострій критиці дії нової столичної влади…

– Я добре знайомий з усіма заявами Олександра Омельченка. Деякі з них справді є слушними, оскільки Олександр Олександрович досить тривалий час керував Києвом і добре знає міські проблеми. Водночас хотів би акцентувати увагу на кількох моментах.

Команда Леоніда Михайловича отримала в спадок від Омельченка не тільки позитив, на якому екс-мер увесь час наголошує, але й цілу низку проблем, до створення яких він та члени його команди мали безпосередній стосунок. І замовчувати це м’яко кажучи, не дуже коректно з боку Олександра Олександровича...

Упадає в око те, що більшість заяв пана Омельченка або дослівно, або з незначними правками з’явилися відразу в декількох виданнях. Якщо людина, яка так трималася за своє крісло, що врешті-решт його втратила, скрізь повторює одні й ті самі речі, то це дуже схоже на чиєсь політичне замовлення. Не хотілося б, звичайно, вірити, що Олександр Олександрович, якому, звісно, прикро від того, що він програв вибори, свідомо перетворився на чиюсь маріонетку.

Наша команда відкрита для критики, але ми не сприймаємо кулуарної непорядності та політичних ігрищ за нашими спинами. Кияни – люди мудрі й розуміють, що коли нас критикують чиновники, які вичерпали ресурс довіри, то це свідчить лише про нашу правоту та про правильний вибір напрямку нашої діяльності.

– До речі, щодо відкритості столичної влади... ЗМІ досить прохолодно сприйняли обмеження зі спілкуванні з журналістами, запроваджені віднедавна в міськадміністрації…

– Я б хотів чітко дати зрозуміти журналістам, що жодної цензури ні в КМДА, ні в Київраді – не існує. Нашій команді від попередників дістався складний управлінський механізм, який через бюрократичну незграбність часто пробуксовує та гальмує. Більш того, ми отримали в спадок чиновників, котрі чи то через заангажованість старою командою, чи то через своє невміння або небажання працювати часто відверто бойкотували рішення КМДА й Київради. І при цьому, не бажаючи покинути свої насиджені місця, дозволяли собі наліво й направо роздавати коментарі.

Зараз триває кадрове формування нової фахової менеджерської команди, яка відстоюватиме нашу спільну ідеологію. Про це казав і Леонід Черновецький. Саме цим, а не якимись міфічними намірами нібито обмежити свободу слова, й пояснюється прийняте рішення.

Крім того, стосунки ЗМІ зі владними структурами мають базуватися на взаємній повазі та відкритості. А цього потрібно вчитися обом сторонам. Чому, наприклад, деякі ваші колеги вдаються до відвертого чорного піару, дезінформуючи своїх читачів? Чому ЗМІ офіційно не оприлюднюють інформацію про своїх реальних власників та їхню політичну приналежність? Чому, нарешті, деякі газети, припускаючись свідомих ляпів, як то – перекручування заяв посадовців, їхніх прізвищ, імен та по батькові, навіть не вважають за потрібне вибачитися, а відразу лементують про начебто якісь „утиски”?

Доки у взаєминах преси зі владою буде стільки „чому”, доти матимуть місце взаємні претензії та якісь недоречності. Тому хочу звернутися до всіх журналістів: друзі, давайте йти назустріч одне одному. Наша команда відкрита до публічного діалогу.

НЕ ПОТРІБНО ГАДАТИ НА КАВОВІЙ ГУЩІ: МИ ПРИЙШЛИ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО

– З приводу кадрової політики в пана Омельченка також було чимало закидів на адресу столичної влади…

– Для створення нормальної команди з управління містом потрібен час. Я хочу нагадати, скільки часу пішло на формування попередньої команди. Фактично вона формувалася протягом останніх десяти років. А зараз пан Омельченко ще й ображається на деяких своїх колишніх колег, які вирішили докласти свій досвід та знання до спільного розв’язання київських проблем.

Що ж до нашої команди, то це передусім сплав молодості та досвіду. Ми хочемо повністю змінити ставлення громадян до владних структур. І те, що ми вже встигли зробити, – стає прикладом для інших міст України. Візьміть ті ж громадські слухання. Нам приємно, що ця форма публічного спілкування влади з громадянами активно підхоплюється в інших містах.

І ще, хотів би звернутися до наших політичних опонентів: не потрібно гадати на кавовій гущі з приводу тривалості перебування при владі в Києві команди Леоніда Черновецького. Ми прийшли всерйоз і надовго. Для тих, хто хоче працювати на благо киян, у нас завжди відкриті двері. Приклад – призначення депутата від БЮТ Олександра Притики виконувачем обов’язки заступника голови КМДА. Ті ж, хто прагне заробити собі політичні дивіденди лише на критиці та на безпідставних звинуваченнях, – навряд чи матимуть хоч якісь перспективи. Переконаний, що кияни це чудово розуміють.

– Чи існує нині опозиція до пана Черновецького, до членів його блоку, до вас особисто?

– Опозиція необхідна для будь-якої влади. Але, знову ж таки, якою є ця опозиція? Якщо вести мову про Київраду, то, згадайте, з якою агресією депутати з деяких фракцій намагалися тиснути на столичного голову, на мене, як на секретаря Київради. На сьогодні ми порозумілися.

Депутати, як ніхто інший, мають розуміти, що подолати накопичені проблеми та зробити дійовим господарський механізм столиці можливо лише разом. У конструктивній співпраці. І наступна сесія Київради, яка відбудеться 28 вересня, стане тому черговим доказом.

ЯКЩО КОМУСЬ ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ БАЛОТУВАТИСЯ В МЕРИ, ТО, БУДЬ-ЛАСКА, – АЛЕ НЕ В КИЄВІ

– Багато розмов останнім часом точиться навколо рішення ЦВК щодо продовження терміну реєстрації Черновецького народним депутатом та з приводу ініціативи внесення змін до Закону „Про столицю”, за якими функції міського голови та глави КДМА можуть бути розділені. Як ви це прокоментуєте?

– Леонід Михайлович неодноразово наголошував, що залишається мером Києва. Додам – як мінімум, до 2011 року. А якщо комусь дуже вже зараз хочеться балотуватися в мери, то, будь-ласка. Але не в Києві.

Що ж до депутатського мандата Верховної Ради, то всі крапки над „і” вже розставила Центральна виборча комісія. Я б не хотів би, щоб наші політичні опоненти спекулювали на цій темі та рекомендував би їм перш ніж щось заявляти, добре вивчити правові норми.

Імовірність внесення змін до Закону „Про столицю” є мізерною. Поясню. Київ – не лише столиця держави, але й потужний народногосподарський механізм. Будь-який збій у роботі цього механізму – а переділ повноважень між Київрадою та КМДА це і є збій – нікому не потрібен, оскільки страждатиме економіка міста, страждатимуть громадяни. Навіть тим, хто ініціює розробку змін до закону, це насправді непотрібно. Їм потрібна тимчасова тема для політичного піару. Така собі „страшилка”, спосіб тиску на владу.

Зразу хочу застерегти: наша команда не допустить дестабілізації основ самоврядування в Києві, бо за нами стоять мільйони киян.

Розмовляла Інна Андаліцька