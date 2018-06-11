Депутати билися, ламали двері, трощили скло (фоторепортаж)

Ще вчора народні депутати бідкалися, що варто було одягнутися у щось практичніше, бо мовляв, без бійки навряд чи обійдеться. Увечері, слава Богу, пронесло. Але бойовому запалу пропасти не дали. Сьогодні вранці це таки сталося.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька депутатів від БЮТ проникли на поверх, де знаходиться система «Рада», і намагалися перешкодити голосуванню за відставку ЯЦЕНЮКА. Регіонали давай боронити «засоби виробництва» - скло огорожі, за якою розташована комп’ютерна техніка, полетіло.

У той же час депутати заблокували трибуну парламенту.

Головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що система «Рада» виведена з ладу.

Постраждали і одні з дверей у сесійній залі - їх довелося ремонтувати.

Нестор Шуфрич, який боронив техніку від бютівців, потім так прокоментував інцидент: “Розмова була справедлива, але я б сказав товариська… інцидент був відразу вичерпаний дружнім рукостисканням».

Врешті решт, голосування за відставку спікера таки відбулося - і для його ініціаторів воно було результативним: Арсенія ЯЦЕНЮКА звільнили.

Фото УНІАН