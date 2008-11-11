Нардепи вже зрозуміли, що без доброї бійки ВР сьогодні не розійдеться?

Близько 20 народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко несуть бойову вахту в залі засідань Верховної Ради і на підступах до залу №5, нині прикрашеному табличкою «Лічильна комісія».

Як повідомляє кореспондент “Обкома”, двоє народних бойовиків сидять в президії на робочому місці голови парламенту Арсенія Яценюка, та вбивають час за візуальним вивченням спікерського комп`ютера. Вісім нардепів сперлися об трибуну в живописних позах, по чотири обранці контролюють суддівську й урядову ложі і по парі – всі вхідні двері до сесійної зали. Ще кілька депутатів на третьому поверсі будівлі спостерігають за приміщенням «лічильної комісії».

Депутати в курилках скаржаться один одному, що не додумалися переодягнутися в практичніший одяг: ймовірно, вечірнє засідання Ради без хорошої бійки сьогодні не обійдеться.