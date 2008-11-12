Верховна Рада звільнила Яценюка
12:16, 12 листопада 2008Політика
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... відповідно до поданої ним заяви
Верховна Рада звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 233 народних депутатів із 350, зареєстрованих в сесійній залі.
Зокрема, підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.
Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним шляхом за допомогою бюлетенів, як це передбачено Регламентом.
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