Відставка Яценюка: плюси та мінуси для гаранта

Коли вчора „чудова сімка” депутатів НУ–НС „імені Балоги” та примкнулий до них Іван Плющ забезпечила постановку питання про зняття Арсенія Яценюка з посади спікера на порядок денний, аналітики спрогнозували, що середа може стати останнім днем його перебування на посаді. За однієї умови – якщо ситуативній більшості вдасться поміняти форму голосування. Не бюлетенями і таємно, а картками – і поіменно.

І річ тут не лише в тому, що в „регіоналів” були проблеми з явкою депутатів. Зрештою, вони продемонстрували сьогодні, що здатні зібрати в залі всіх членів фракції (хіба що крім тих, хто на операційному столі). Але, за словами самих депутатів ПР, у керівництва фракції були великі сумніви в тому, що в таємному режимі покірно голосуватимуть ті майже чотири десятки колег, яким не знаходиться місця у виборчих списках. Міг спрацювати „фактор вредності”. Або й фактор „зеленого папірця”: багато хто з абортованих зі списку ПР – люди не дуже заможні. Саме тому так запекло добивалися „регіонали” голосування картками. І їх розрахунок виправдався – на табло висвітилося 233 голоси.

Вочевидь, без семи „баложан”, І.Плюща, екс-мера столиці Олександра Омельченка та політолога-шоумена Олеся Донія відставка Яценюка була б нереальною навіть при тій ідеальній дисципліні, яку вперше за два тижні продемонструвала фракція ПР. Не випадково журналістів у кулуарах ВР так цікавило питання, чи „благословив” голосування членів фракції НУ–НС Президент Віктор Ющенко? Але в те, що „єци” діяли автономно, вірилося не надто. Навіть після того, як на деяких популярних сайтах живописалося, як ошелешений несподіванкою Віктор Андрійович з Польщі по телефону матюкав Віктора Івановича, а той виправдовувався – мовляв, Петьовка з Крілем геть некеровані стали...

Тим паче, якщо хтось сумнівався, то такому нетямущому громадянинові все пояснила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко: «Абсолютно очевидним для всіх політиків є те, що без прямого доручення Президента таке звільнення Голови ВР не могло відбутися. Не потрібно шукати слюсарів і сантехніків у Секретаріаті Президента й штучно винних. Безпосередню відповідальність за відставку Яценюка несе Президент», – вважає лідер БЮТ . До того ж у багатьох досі свіжі в пам’яті слова глави держави „Балога – це я”.

Безумовно, у тактичному плані відставка Яценюка є певним виграшем для Ющенка. По-перше, він продемонстрував, що досі є серйозним гравцем на політичному полі. Майже рік тому він фактично поставив Арсенія Петровича на посаду спікера: згадаймо, тоді серед членів демкоаліції набагато популярнішою була кандидатура В’ячеслава Кириленка (а який він був тоді лояльний до Юлії Володимирівни!) А тепер Президент, послуговуючись іншим форматом народних обранців, прибрав молодого політика з посади.

По-друге, відкликання Яценюка відкриває для Ющенка можливості сильно псувати настрій і життя Юлії Тимошенко, яку з низки причин він явно вважає для себе небезпечнішою, ніж Віктор Янукович. Посприяти обранню антитимошенківського спікера, щоб більшість „валила” урядові законопроекти, натомість навантажуючи Кабмін соціальним популізмом. Підрихтувати держбюджет „під себе і проти неї”. Відправити уряд у відставку, тим самим сильно обрізавши повноваження „в.о.” – скажімо, у підписанні міжнародних угод, що є дуже болісним для Тимошенко.

По-третє, Ющенко отримує певний простір для політичного маневру. Навіщо йому йти на позачергові вибори із заздалегідь сумними результатами? Після „акції настрашення” із зняттям Яценюка глава держави отримає час і натхнення для того, щоб довести до 37 кількість депутатів фракції НУ–НС, які готові будуть підписатися під коаліцією ПР – НУ–НС – БЛ (мінімум 175+37+20=232 депутати). Наприклад, на травень. Тоді якраз настане дно кризи (мільйон безробітних), а на вересень аналітики не виключають перші паростки економічної стабілізації. Тоді могло б вийти так, що „антикризова коаліція-2” врятувала Україну від економічного краху.

Але поряд із плюсами Ющенко отримує і серйозні мінуси.

По-перше, він потрапить під масовану інформаційну атаку БЮТ приблизно такого змісту: „Зрадник Ющенко за підтримки „проФФесора-рецидивіста” зняв з посади власного ставленика, молодого і перспективного, а тим самим змінив ситуацію в парламенті таким чином, що нова більшість не дає уряду виводити країну з кризи. Отже, уся відповідальність за ваше звільнення з роботи, падіння зарплати, неможливість зняти депозити тощо лежить на злочинній парочці Ющенко–Янукович”. І навряд чи Президент у такій ситуації матиме час на те, аби спокійно осмислити ситуацію і консолідувати поріділі ряди. Потрібно буде весь час перебувати в напрузі й парирувати на випади харизматичної супротивниці.

По-друге, відхід Яценюка в самостійне електоральне плавання, серйозно підірвав перспективи гіпотетичного блоку Ющенка на позачергових парламентських виборах. Багато хто при голосуванні збирався враховувати саме наявність Яценюка у виборчому списку такого блоку. Натомість екс-спікер, пішовши самостійно на вибори, „топтатиметься” якраз по залишках електорату Ющенка. Помаранчевим виборцям до того ж дохідливо пояснять, хто пішов на колабораціонізм із „донами” й заради чого. Постане питання про можливість блоку імені Президента взагалі подолати тривідсотковий бар’єр. Ось чому ймовірність „ширки” навесні аж ніяк не виглядає низькою.

А взагалі Ющенко отримав собі на майбутнє чергового, либонь, стонадцятого ворога, трансформованого з колишніх друзів чи прихильників. Ворога розумного, жорсткого, ані краплі не схожого на толстовця. А також Віктор Андрійович зіпсував стосунки з американськими промоутерами Яценюка. Не останніми людьми в США.

Але всі мінуси – у довгостроковій перспективі. Про них явно ніколи думати. Потрібно було хутко реагувати на негайні загрози. Адже над Ющенком нависала (реальна чи нереальна) можливість переходу Яценюка на бік Тимошенко. Як писала преса, саме таку загрозу побачили „конспірологи” з Банкової в заяві Яценюка, який відмовився боротися за вибори, а, навпаки – запропонував підписати "меморандум тимчасової взаємодії". І БЮТ притьмом висловив готовність поставити свій автограф під цим документом.

Могло статися так, як у відомому анекдоті:

Дзвінок. “Проводимо запис на сеанс групового сексу”. – “А хто бере участь?” – “Я, ваша дружина і ви”. – “Я рішуче заперечую...” – “Добре, вас викреслюємо!”

Микола Писарчук