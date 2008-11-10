Яценюк пропонує Ющенку і Тимошенко підписати «тимчасове перемир'я»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує парламенту, уряду і Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ підписати угоду про тимчасову взаємодію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на даний час питання щодо функціонування коаліції не вирішене, як і немає легітимного вирішення питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.

«З огляду на це у нас є єдиний вихід – об’єднатися разом, взяти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, Президентом і Кабінетом міністрів, і до того моменту, поки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії задля подолання як економічної, так і політичної кризи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.