Тимошенко радить не шукати сантехніків у Секретаріаті

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади Голови Верховної ради не могла відбутися без вказівки Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА - це прагнення і бажання забити останній цвях у демократичну команду, яка сьогодні працює в парламенті, остаточно знищити надію на відновлення демократичної коаліції. Це спроба зачистити все, за що люди голосували в 2004 році і виходили на всі майдани», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, є очевидним, що відставка А.ЯЦЕНЮКА була прийнята за рахунок голосів частини фракції НУ-НС. «Абсолютно очевидним для всіх політиків є те, що без прямого доручення Президента таке звільнення Голови ВР не могло відбутися. Не потрібно шукати слюсарів і сантехніків у Секретаріаті Президента і штучно винних. Безпосередню відповідальність за відставку А.ЯЦЕНЮКА несе Президент», - вважає вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином, Президент України В.ЮЩЕНКО прагне прокласти дорогу до проведення дострокових парламентських виборів. «Тому, що йому (В.ЮЩЕНКУ) необхідно мати всі рішення Верховної Ради, які не могли пробити через парламент, коли його очолював Арсеній ЯЦЕНЮК», - додала вона.

«Історії відома велика кількість зрад. Була й історія Іуди, і Брута, була історія полковника Іскри про зраду Мазепи. На жаль, сьогоднішня ситуація, яка склалася в політикумі, і яка, власне кажучи, має назву «Розвал демократичної коаліції», відставка Голови ВР…Я думаю, що історія в такому ж контексті ввійде в новітню історію України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади Голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ і 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємно за допомогою бюлетенів, як це передбачено Регламентом.