Хто займе місце Яценюка?

Звільнення з поста голови ВР Яценюка відкрило вакансію, яку можна вигідно використати у політичних торгах. Володимир Литвин і Іван Плющ можуть розраховувати повернутися в спікерське крісло «на класі», Олександр Лавринович – за рахунок відданості Віктору Януковичу і повного несприйняття своєї персони в націонал-демократичному таборі.

Рядок у резюме

Арсеній Яценюк, який достроково залишив спікерське крісло, одержав неприємний, але важливий запис у своєму послужному списку. У нас традиційно люблять скривджених і зраджених, можливо, тому українська політика нагадує мильну оперу. У контексті прагнення екс-спікера займатися партійним будівництвом, його холоднокровне вигнання з парламентської президії може принести непогані політичні дивіденди. Принаймні, у Арсенія Петровича з`явився шанс продемонструвати, що він є самостійним і повноцінним політиком, здатним до копіткої роботи в екстремальних умовах.

До останнього часу Яценюк діяв тактично грамотно і вправно лавірував між різноманітними парламентськими угрупуваннями, не забуваючи при нагоді демонструвати лояльність Президентові. Не виключено, що каталізатором бажання змінити голову Верховної Ради стала його поїздка за океан, за кредитом МВФ. Ця фінансова ін`єкція сьогодні оцінюється украй неоднозначно, і її отримання може в перспективі створити проблеми для вітчизняної економіки. Зайве завзяття Арсенія Петровича, його прагнення закріпити свій імідж «ефективного антикризовика» зіграли з ним злий жарт.

Сьогодні у Яценюка один шлях – на «стежку Литвина», тобто вирушати в поїздки регіонами, де можна обрости корисними зв`язками, здійснювати реальну підготовку до участі в дострокових виборах. Рейтинг молодого політика може дозволити йому самостійно подолати 3-процентний бар`єр на парламентських виборах. Втім, залишається і шанс спробувати себе в президентських перегонах, експлуатуючи риторику третьої сили. Адже не дарма Яценюк використав ефектну домашню заготівку: «Мене пішли, щоб я повернувся, але не сюди»? Арсеній Петрович не став чіплятися за крісло, і це єдино правильний вибір в ситуації, що склалася.

Процедурні нюанси

Мотиваційна частина рішення про усунення Яценюка з посади «за численні порушення регламенту» наче виписувалася людьми, космічно далекими від вітчизняних парламентських реалій. Наче на посміх, «захисники регламентних норм» з БЮТ і Партії регіонів влаштували сутичку біля пульта управління системи «Рада». Потрібно сказати, що принцип «якщо правила не дозволяють виграти, джентльмени змінюють правила» існуватиме у Верховній Раді рівно до того часу, поки під куполом не буде встановлена чітка процедура звільнення і обрання спікера і його заступників. Інакше наші політики і далі намагатимуться переграти самі себе.

Цікаво відзначити, що «виконавцем вироку» Яценюкові став Олександр Лавринович. Нічого особистого – просто робота така, що співпала з партійним дорученням. Колишній активний член Народного руху з 2002 року почав віддалятися від націонал-демократичного середовища, і сьогодні в ньому не сприймається. Шанси Олександра Володимировича зайняти спікерське крісло існують, але не великі.

Як це не парадоксально, але у разі затягування спікеріади надзвичайну зацікавленість в обранні нового голови парламенту можуть проявити і бютівці. Підписувати рішення Верховної Ради може, як відомо, тільки легітимний її керівник, і його відсутність дасть Вікторові Ющенку додаткові аргументи для тиску на законодавців.

Чужа гра

Склалося відчуття, що Президент вирішив випробувати нове амплуа – холоднокровного і цинічного політика. Віктор Андрійович так переконливо говорив, що не є нянькою окремим народним депутатам, що деколи здавалося, ніби у нього в кишені лежить указ про звільнення Віктора Балоги. Не виключено, що кастинг на роль наступника Віктора Івановича вже завершений, тому глава держави в окремих питаннях дозволяє процедурі іти своєю чергою. У будь-якому випадку на одного перспективного союзника у Ющенка стало менше, а вигнання спікера має присмак спалаху політичних ревнощів.

Якщо навіть звільнення Яценюка не було ініціативою Ющенка, Президент програв одвічному супротивникові в швидкості донесення своєї позиції: Юлія Тимошенко вказала на главу держави як відповідального за відсторонення спікера. Прем`єр, поза всяким сумнівом, захищає власні інтереси, адже досліди щодо створення ситуативної більшості можуть бути направлені і проти неї. «Регіонали» навіть дають зрозуміти, що можуть здійснити подібну екзекуцію на початку 2009-го, коли економічна ситуація прогнозовано погіршає. Та й процедура проходження через парламент проекту Державного бюджету на 2009 рік не обіцяє бути легкою.

Старий віл борозни не псує?

У кулуарах кажуть про дві кандидатури можливих наступників Яценюка – Івана Плюща і Володимира Литвина. Іван Степанович для ролі спікера підходить за багатьма ознаками (досвідчений, знається на інтригах, не любить Тимошенко), але його обрання вкаже на Віктора Ющенка як на ініціатора звільнення попереднього голови Верховної Ради.

Володимир Михайлович всіма силами доводив, що не рветься в спікерське крісло, але може не втриматися від спокуси. Литвин за останні півроку об`їздив практично всю країну, але побоюватиметься повторення казусу 2002 року, коли любов вождя до спікерського крісла коштувала його соратникам по блоку «Ми» місця в парламенті п`ятого скликання. До того ж Володимир Михайлович – далеко не найпростіший партнер для діалогу на вершинах влади. З розширеними політичною реформою спікерськими повноваженнями він здатний на самостійну гру врозріз із президентськими інтересами. Та і з багатьох програмних положень – статус російської мови, вступ до НАТО, відносини з Росією – позиція ливтинівців співзвучна точці зору «регіоналів». Але чи готовий Віктор Янукович укласти пакт з амбітним Литвином, знає, напевно, тільки сам лідер Партії регіонів.

Не виключено, що з відставкою Арсенія Яценюка ротація парламентської президії не завершилася. Цілком можливо, що комуністи захочуть в обмін на свою лояльність пост віце-спікера. У такому разі Миколі Томенку доведеться повернутися до сесійної зали, зменшивши власну політичну активність. Власне, за будь-якого розвитку подій законодавців чекають дні, насичені інтригами і протистоянням, у яких навряд чи знайдеться час для ухвалення антикризових рішень.

Євген Магда