Віхи тижня: вакансія на парламентському Олімпі, конструктивний Балога і Сорос широкої дії
Зміна влади в Кремлі привела не до поліпшення, а погіршення російсько-українських відносин, і це визнають по обидві сторони кордону...
Верховна Рада залишилася без голови. Віктор Балога не наполягає на дострокових виборах. Президент Ющенко вірить у світле майбутнє нафтопроводу Одеса – Броди. Віктор Янукович готовий формувати коаліцію.
|Арсеній Яценюк
Хоча нардепам було б правильно або не хвилюватися взагалі, або кардинально міняти свою модель поведінки. Запевнення Генерального прокурора Олександра Медведька у відсутності підстав для притягнення будь-кого з парламентарів до відповідальності їх помітно підбадьорили. Оскільки в повітрі витає ідея зміни виборчої моделі, колишнім мажоритарникам самий час згадати про старе і контакти на місцях, а списочникам – спробувати оперативно набути необхідних для публічного політика навичок.
Наприклад, розжалуваний спікер обіцяє здобувати славу на ниві партійного будівництва. Арсеній Яценюк упевнений, що йому під силу створити політичний проект, який вирізнятиметься з півтора сотень діючих партій. Чекати залишилося недовго – вже в грудні партія Яценюка буде представлена широкій публіці. Тим часом законодавці проводять парадний огляд кандидатів в голови Верховної Ради. До шорт-лист претендентів увійшли колишні спікери, досвідчені в управлінні сесійним залом. Володимир Литвин, який хоче видаватися скромним, сьогодні виглядає політиком, більше всього схожим на спікера, конкуренцію йому складає ще один ветеран служби в парламентській президії – Іван Плющ. Будь-якому новому голові буде нелегко впливати на розвиток подій в законодавчому органі, але усвідомлення цього факту не позбавляє політиків прагнення зайняти вакансію, яка горить, у керівництві Верховної Ради.
|Віктор Балога
До речі, щодо уряду і дострокових виборів у Ющенка є якийсь план. Інакше не став би Президент публічно обіцяти учасникам Четвертого саміту з питань енергетичної безпеки, що вже в другому кварталі 2009 року в Україні буде новий уряд, який куди лояльніше буде ставитися до питання аверсного використання нафтопроводу Одесса-Броди. Поки ця «труба» ганяє російську нафту, а спроби наповнити її каспійським «чорним золотом» незмінно виявляються провальними. Не виключено, що на цьому фоні Юлії Тимошенко вдасться таки оперативно домовитися з Росією про ціну газу на 2009 рік, після чого її перебування в прем`єрському кріслі втратить сенс.
|Джордж Сорос
Пошук союзників на Заході для Юлії Володимирівни обумовлений інстинктом самозбереження, адже збільшення симпатії до неї в російських владних колах буде сприйнято на Банковій гранично жорстко. Особливо – після відмови Дмитра Медведєва взяти участь у заходах, присвячених 75-им роковинам Голодомору і напруженої боротьби російського МЗС, направленої на недопущення визнання Голодомору геноцидом. Зміна влади в Кремлі привела не до поліпшення, а погіршення російсько-українських відносин, і це визнають по обидві сторони кордону.
Євген Магда