Віхи тижня: вакансія на парламентському Олімпі, конструктивний Балога і Сорос широкої дії

Верховна Рада залишилася без голови. Віктор Балога не наполягає на дострокових виборах. Президент Ющенко вірить у світле майбутнє нафтопроводу Одеса – Броди. Віктор Янукович готовий формувати коаліцію.

Народні депутати успішно довели, що в боротьбі з економічною кризою легких шляхів не шукають, додавши до неї політичні проблеми. Звільнення Арсенія Яценюка зробило парламент непрацездатним, адже підписувати прийняті законодавцями акти може тільки легітимний голова Верховної Ради. Розмови на публіку про те, як багато антикризових законопроектів зареєстровано в парламентському секретаріаті, годяться для обивателів. Насправді слуги народу куди більше переймаються власним майбутнім.

Хоча нардепам було б правильно або не хвилюватися взагалі, або кардинально міняти свою модель поведінки. Запевнення Генерального прокурора Олександра Медведька у відсутності підстав для притягнення будь-кого з парламентарів до відповідальності їх помітно підбадьорили. Оскільки в повітрі витає ідея зміни виборчої моделі, колишнім мажоритарникам самий час згадати про старе і контакти на місцях, а списочникам – спробувати оперативно набути необхідних для публічного політика навичок.

Наприклад, розжалуваний спікер обіцяє здобувати славу на ниві партійного будівництва. Арсеній Яценюк упевнений, що йому під силу створити політичний проект, який вирізнятиметься з півтора сотень діючих партій. Чекати залишилося недовго – вже в грудні партія Яценюка буде представлена широкій публіці. Тим часом законодавці проводять парадний огляд кандидатів в голови Верховної Ради. До шорт-лист претендентів увійшли колишні спікери, досвідчені в управлінні сесійним залом. Володимир Литвин, який хоче видаватися скромним, сьогодні виглядає політиком, більше всього схожим на спікера, конкуренцію йому складає ще один ветеран служби в парламентській президії – Іван Плющ. Будь-якому новому голові буде нелегко впливати на розвиток подій в законодавчому органі, але усвідомлення цього факту не позбавляє політиків прагнення зайняти вакансію, яка горить, у керівництві Верховної Ради.

Своє вагоме слово в питанні обрання спікера збирається сказати і Президент Ющенко. Віктор Андрійович вирішив провести консультації з парламентськими лідерами, щоб визначитися з новим вождем законодавців. Наскільки вдало у глави держави вийде роль покровителя спікера і реставратора коаліції поки невідомо, але шеф президентського секретаріату вже демонструє миролюбність. Віктор Балога однозначно дав зрозуміти, що в 2008 році дострокових виборів не буде, висловився за максимальну парламентську консолідацію в боротьбі з кризою і запустив декілька важких каменів в урядовий город.

До речі, щодо уряду і дострокових виборів у Ющенка є якийсь план. Інакше не став би Президент публічно обіцяти учасникам Четвертого саміту з питань енергетичної безпеки, що вже в другому кварталі 2009 року в Україні буде новий уряд, який куди лояльніше буде ставитися до питання аверсного використання нафтопроводу Одесса-Броди. Поки ця «труба» ганяє російську нафту, а спроби наповнити її каспійським «чорним золотом» незмінно виявляються провальними. Не виключено, що на цьому фоні Юлії Тимошенко вдасться таки оперативно домовитися з Росією про ціну газу на 2009 рік, після чого її перебування в прем`єрському кріслі втратить сенс.

Втім, Юлія Володимирівна не тільки живе сьогоднішнім днем, але і думає про майбутнє. Повідомлення про таємничу зустріч українського прем`єра з фінансистом Джорджем Соросом цілком може бути грамотним і цілеспрямованим злиттям інформації. Таким нехитрим способом лідер БЮТ дає зрозуміти політичним опонентам, що у неї є впливовий союзник, а спонсорам, які починають ремствувати, прямо вказує на резервне джерело фінансування. Цей тактичний хід дозволить Тимошенко відчувати себе упевненіше на пікові фінансової кризи і голосніше наполягати на проведенні дострокових виборів дуплетом. Політична кон`юнктура вимагає від прем`єра будь-яких дій, окрім ординарних і передбачених.

Пошук союзників на Заході для Юлії Володимирівни обумовлений інстинктом самозбереження, адже збільшення симпатії до неї в російських владних колах буде сприйнято на Банковій гранично жорстко. Особливо – після відмови Дмитра Медведєва взяти участь у заходах, присвячених 75-им роковинам Голодомору і напруженої боротьби російського МЗС, направленої на недопущення визнання Голодомору геноцидом. Зміна влади в Кремлі привела не до поліпшення, а погіршення російсько-українських відносин, і це визнають по обидві сторони кордону.

Євген Магда