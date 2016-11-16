Луценко просить в Ради дозволу на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності

Генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Відповідну заяву сьогодні на засіданні регламентного комітету ВР зробив Луценко.

Читайте такожГПУ звинувачує Новинського за трьома статтями: нардепу "світить" до 5 років тюрми

"У слідства є підстави вважати, що громадянин Новинський Вадим Владиславович вчинив злочини за ознаками ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 і ст.365... Прошу розглянути це подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Новинського Вадима Владиславовича", - зачитав текст подання генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено Новинського.