Заступник генпрокурора розповів, яким чином Януковича можна буде притягнути до відповідальності

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, те, що відбулося на Майдані можна розглядати, як пролог для подальших злочинів, які призвели до жахливих наслідків на території Криму і Донбасу.

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"Команда Януковича робила все можливе для того, щоб утриматися при владі. Спочатку ці намаганні були здійснені підконтрольним Януковичу силовим апаратом. Після цього ми спостерігали його спроби розколоти державу на кілька частин, організувавши славнозвісний з'їзд у Харкові. Пізніше був заклик Януковича про введення на територію України іноземних військ, зокрема російських", - зазначив Єнін.

На його думку, саме через ці факти ми можемо притягти до відповідальності як Януковича, так і окремих представників РФ.

"Вердикт Міжнародного кримінального суду свідчитиме про готовність України забезпечити неупереджене судочинство. Він допоможе у визнанні справи проти Януковича міжнародним товариством. Саме цією метою обґрунтоване звернення до МКС", - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генеральна прокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу про підозру у восьми кримінальних провадженнях.