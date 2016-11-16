Генпрокуратура підготувала Януковичу підозру щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП
ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання ГПУ щодо надання згоди для притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського, який підозрюється в причетності до організації викрадення Драбинка, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.
Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено Новинського. У подальшому за дорученням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка керівництво ГУ МВС України в місті Києві почало збирати компрометуючі матеріали на осіб із найближчого оточення Сабодана з метою тиску на нього, а пізніше було здійснено викрадення двох монахінь та безпосередньо самого Драбинка, який тривалий час утримувався в різних місцях Києва й Київської області під охороною співробітників МВС.
Нагадаємо, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.
У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі Драбинка.
4 листопада голова ВР Андрій Парубій написав у Facebook, що до Верховної Ради надійшло подання Генпрокуратури стосовно Новинського.
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