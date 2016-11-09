Новинський заявив, що лише сьогодні зміг отримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканності

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті партії «Опозиційний блок».

«Сьогодні в апараті Верховної Ради я, нарешті, отримав повідомлення про те, що на мою адресу надійшло подання Генпрокуратури про зняття з мене депутатської недоторканності. У мене є 5 днів з моменту отримання цього документа, щоб підготувати відповідь на нього і надати в Регламентний комітет парламенту», - зауважив Новинський.

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«Влада навмисно затягувала надання мені цього документа, щоб позбавити можливості повноцінного захисту і підготовки відповіді. Це недопустимо. Все потрібно робити вчасно, відповідно до закону про Регламент ВР. Але влада навіть тут намагається «вкусити», поставити підніжку і зробити незаконні дії навіть щодо формального проходження цього подання», - додав він.

За словами політика, текст подання потрапив до нього «в останню чергу». «Він був у журналістів, всі знали текст цього документа, в ЗМІ проведено його аналіз, а у мене, у народного депутата, щодо якого складене це подання, до цього моменту його не було. І тільки після того, як я вчора заявив про це публічно, сьогодні його, нарешті, отримав. Це неприпустимо, коли народний депутат інформується через Facebook про те, що з нього хочуть зняти недоторканність, а не офіційним шляхом», - підкреслив Новинський.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

4 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до парламенту надійшло подання ГПУ стосовно Новинського. Того ж дня голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Новинський вранці вилетів до Греції.

Вчора, 8 листопада, Новинський повернувся в Україну.