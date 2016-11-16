Луценко не виключає можливості перекваліфікації справи, у якій проходить Новинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні регламентного комітету Верховної Ради.

«Я не виключаю перекваліфікації як у меншу сторону, так і в більшу, бо ще є захоплення в заручники – стаття 147 Кримінального кодексу. Тому слідство має отримати всі можливості, які ми зараз не можемо отримати через статус недоторканності народного депутата – обшуки, вилучення мобільних телефонів та інших речей. Але навіть те, що ми зараз це обговорюємо, зменшує шанси слідства, бо Новинський недоторканний», – зазначив Луценко.

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Водночас Луценко зазначив, що слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, Луценко просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою в причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено Новинського.