У РНБО відповіли на погрози Росії застосувати ракетну зброю через стрільби ЗСУ біля Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Турчинов, коментуючи російські заяви стосовно готовності збройних сил РФ завдати удару по військових об’єктах на суверенній території України, наголосив, що Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації військової агресії проти Української держави.

«Погрози застосувати зброю проти України – це спроби переведення в активну фазу гібридної війни, яку Росія веде проти нашої країни протягом останніх трьох років», - сказав він і додав, що, окрім погроз застосувати зброю, в РФ розгортаються нові дивізії безпосередньо біля українського кордону.

«29 листопада у Москві на засіданні колегії МО РФ міністр оборони РФ Сергій Шойгу відрапортував про завершення формування двох мотострілецьких дивізій (3-ї і 144-ї мсд 20 А Західного ВО), розгорнутих у Бєлгородській та Воронезькій областях у безпосередній близькості до українського кордону», - зауважив Турчинов.

За його словами, ці дивізії повністю укомплектовані особовим складом (70% складають військовослужбовці за контрактом) та оснащені сучасним озброєнням і військовою технікою.

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Секретар РНБО наголосив, що паралельно з цим на публічному рівні протягом останнього тижня відбуваються погрози застосувати ракетну зброю проти України у випадку продовження військових навчань та випробування української ракетної техніки.

За його словами, незважаючи на погрози та спроби загострення конфлікту з боку Росії, «ми і надалі будемо зміцнювати обороноздатність нашої держави та продовжувати ракетні випробування та навчання, відповідно до затверджених планів та графіків у межах нашої суверенної території та суверенного повітряного простору».

«Україна діє в межах всіх міжнародних угод та взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому ми звертаємо увагу наших міжнародних партнерів на свідомі провокації з боку Російської Федерації з метою подальшої ескалації військової агресії в регіоні», - заявив Турчинов.