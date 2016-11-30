"Ніхто не буде нам вказувати": Україна не відмовиться від ракетних навчань біля Криму після погроз Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, що Міноборони РФ начебто погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною навчань поблизу тимчасово окупованого Криму.

"Україна - суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються в суворо плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм. І все, що заплановано, буде обов'язково проведено", - сказав Лисенко.

Як заявив Лисенко, "все, що стосується якихось погроз і таке інше, воно не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України".

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На уточнення щодо дій України у випадку, якщо РФ дійсно почне збивати українські ракети та пускові установки, він підкреслив, що "у нас є національна територія України, в якій ми будемо проводити всі іспити, а також бойові випробування, а також навчання, і ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити".

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано науково-дослідницькі навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

У Повітряних силах наголосили, що стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і здійснюватимуться суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

Разом з тим, видання DT.UA з посиланням на джерела в Міноборони України повідомило, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі Міноборони РФ від 26 листопада йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети, а по-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

Секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.