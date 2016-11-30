Росія погрожує Україні ракетним ударом через навчання поруч з окупованим Кримом - ЗМІ

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на джерела в Міноборони України.

Згідно з інформацією джерел, це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військовому аташе в складі посольства України в Росії.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установках.

У п'ятницю Міноборони запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з окупованим Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії у зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", – сказали у військовому відомстві РФ.

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У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України.

Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.