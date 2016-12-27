Голова МЗС Польщі: Мінські угоди виконані не будуть, "нормандський формат" потрібно розширити

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані. Про це йдеться у його заяві, поширеній на сайті МЗС Польщі.

"На нашу думку, мінські угоди не будуть виконані", – сказав він.

На думку Ващиковського, для завершення конфлікту на Донбасі необхідно розширювати «нормандський формат». Він підкреслив, що Польща, як країна, яка межує із країною-агресором (Калінінградська обл. РФ, - ред.), наполягає на розширенні групи у Мінську, включивши до її складу США та Польщу.

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"Потрібно розширити нормандський формат, тому що лише європейські держави, такі, як Франція або Німеччина не в змозі привести до змін у протистоянні з Росією. (...) Ми єдина держава ЄС і НАТО, яка межує як з агресором, так і з жертвою агресії. Будь-яке загострення ситуації буде на нас впливати", – так обґрунтовує необхідність залучення Польщі до переговорів по Донбасу Ващиковський.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що "нормандський формат" у питанні врегулювання ситуації на Донбасі працює мляво, але має бути продовжений.

За його словами, «нормандському формату» альтернативи немає.

«Нормандський формат» дійсно не демонструє такої надефективності й залишається тільки шкодувати про те, що він працює так мляво, але іншого немає. І я особисто вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена. Якщо ми втратимо цей механізм, цей інструмент, то ситуація деградуватиме досить швидко, чого б не хотілося», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 24 грудня на Донбасі мав початися «режим тиші». Втім бойовики не дотримуються домовленостей та продовжують вести провокативні обстріли на сході України.