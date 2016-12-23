"Нормандський формат" працює мляво, але альтернативи немає - Путін
"Нормандський формат" у питанні врегулювання ситуації на Донбасі працює мляво, але має бути продовжений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції.
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За його словами, «нормандському формату» альтернативи немає.
«Нормандський формат» дійсно не демонструє такої надефективності й залишається тільки шкодувати про те, що він працює так мляво, але іншого немає. І я особисто вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена. Якщо ми втратимо цей механізм, цей інструмент, то ситуація деградуватиме досить швидко, чого б не хотілося», - сказав Путін.
Як повідомляв УНІАН, Путін також висловив надію на те, що "рано чи пізно" відбудеться нормалізація відносин між Росією і Україною.