Українці заливають кризу горілкою: «а тепер хай журяться наші вороги»

"Завтра будем чухаться, віддавать борги, а тепер хай журяться наші вороги" (Українська народна творчість)

Світова економічна криза б`є по всіх галузях економіки. Під її удар потрапили і виробники алкогольної і слабкоалкогольної продукції. За даними Британської асоціації пива і пабів, у третьому кварталі поточного року продажі пива в країні впали на 7,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року. Ці цифри еквівалентні зниженню продажів на 1,8 мільйона пінт щодня (пінта = 0,57 літра). Як повідомляє газета "Дейлі телеграф", ніколи з часів закінчення Великої депресії населення країни не скорочувало до таких розмірів споживання ячмінного напою. Менше алкоголю стали пити і в Ірландії. Навіть Національна алкогольна асоціація Росії б`є тривогу – запасів алкоголю в роздрібній торгівлі на початок листопада виявилося в 6 разів більше, ніж за аналогічний період 2007 року. Яка ж ситуація на українському ринку алкогольних і слабкоалкогольних напоїв?

Українці, на відміну від німців і британців, надають перевагу напоям міцнішім. А пиво, як правило, служить підмогою при поглинанні традиційного національного продукту – горілки. Як це не парадоксально, в Україні з настанням кризи пити біленької стали більше. У жовтні нинішнього року виробництво горілки виросло на 38,1% в порівнянні з жовтнем 2007 року. Вітчизняні підприємства виготовили 47 мільйонів літрів горілки. Зростання виробництва показали практично всі регіони України. У деяких областях воно виявився приголомшливим. Наприклад, Харківщина в жовтні збільшила випуск сорокаградусної в сім разів — до 4,3 мільйонів літрів. У Росії спостерігається цілком протилежна тенденція — виробництво горілки в жовтні впало на 15% в порівнянні з жовтнем 2007 року. А компанія Recolte, продавець найдорожчої горілки в Білокам`яній, вже вирішила почати виробництво біленької дешевше 100 рублів за півлітра під назвою... “Антикризова”.

- Зараз ринок міцного алкоголю перебуває на піку своїх продажів. Новорічні свята – один з сезонів підвищеного споживання алкогольних напоїв, - коментує УНІАН ситуацію директор з корпоративних комунікацій і зв`язків з громадськістю компанії “Nemiroff” Наталія Коновалова. - Говорити про те, що відбувається зниження продажів алкоголю, викликаних кризою, поки не доводиться. Зниження немає, є сезонне зростання реалізації, пов`язане зі збільшенням споживання міцного алкоголю в передсвятковий і святковий період.

За словами Коновалової, говорити про наслідки кризи для алкогольного ринку можна буде в лютому-березні 2009 року, після порівняння сезонного піку минулого і поточного року, і зрозуміти , якою є динаміка.

Один з найвпливовіших гравців на українському горілчаному ринку – “Хортиця” - теж не відчуває на собі впливу економічної кризи.

- Що стосується динаміки продаж, то у ЛВЗ “Хортиця” вона позитивна, - розповідає директор з маркетингу ЛВЗ “Хортиця” Микола Шрам. - Гадаю, що значних змін обсягів продажів по ринку не відбудеться. Якщо раніше горілчаний сегмент ріс на 10 - 20% на рік, то зараз цей процес загальмується або зовсім зупиниться, але скорочуватися не буде.

Загалом, криза кризою, а привід випити у українців завжди знайдеться. Якщо не від хорошого життя, то від поганого – “серцю буде веселіше”. Але у будь-якому випадку, в умовах несприятливої економічної ситуації і зростання інфляції, доходи населення падають і економити все одно доведеться. Перейдемо на споживання дешевшої продукції?

- Якщо говорити про довгострокову перспективу, то, безумовно, під час кризи існує тенденція переходу споживачів зі середньоцінового сегменту або преміум на низькоціновий, - розповідає Коновалова. - Це закономірно, адже кризові явища в економіці супроводжуються зниженням рівня доходів населення.

- До недавнього часу активно росли продажі преміум сегменту. Але подорожчання алкоголю на тлі одночасного зниження купівельної спроможності може в корені змінити дану тенденцію, - погоджується Шрам. - В ситуації, що склалася, ринок ризикує відкотитися на кілька років тому. Як наслідок - позиції нижчого цінового сегменту можуть повернутися з нинішніх 40% ринку до колишніх 70%.

В умовах економічної кризи українські виробники сорокаградусної не скорочують виробництво і не втрачають обсягів продажів, як їх західні і північні колеги. Але все таки побоювання у них є. Головним чином – бояться сплеску активності нелегалів.

- Одна з найнебезпечніших тенденцій для алкогольного ринку – коли увага споживачів переключається у бік нелегального продукту, який нижче за ціною, оскільки вироблений без сплати податків, і, природно, абсолютно ніким не контрольований на предмет якості і безпеки, - розповідає Коновалова. - Ця тенденція представляє серйозну небезпеку як для легальних виробників, тому що неминуче спричинить за собою скорочення обсягів продажів, так і для держави, і суспільства в цілому.

З нею згоден і Шрам. За його словами, основна конкурентна перевага у контрафактної горілки – це її ціна. Він вважає, що державна ухвала про встановлення розміру мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, прийнята 30 жовтня 2008 року, призведе до зменшення ринку нелегальної горілки в рази.

А ось виробництво пива в Україні в жовтні 2008 року знизилося на 9,1%. Причому, свої показники зменшили всі області. Так, спад виробництва в Житомирській області склав 18,6%, в Запорізькій – 4,4%, в Луганській – 64,1%, а в Києві – 16,5%. Хоча в цілому, за підсумками десяти місяців року, українські виробники пива наростили своє виробництво на 2,2%.

- Протягом півроку, починаючи з червня, пивобезалкогольна галузь також переживає спад виробництва, - ділиться з УНІАН президент компанії “Оболонь” Олександр Слободян. - І, не дивлячись на те, що ринок пива сьогодні показує падіння, ми демонструємо позитивну динаміку. Є декілька простих правил, яких необхідно дотримуватися, щоб мінімізувати вплив кризи. По-перше, продавати більше продукції, по-друге – впроваджувати жорсткі методи економії.

Виробництво коньяку в Україні в жовтні теж знизилося на 11,2%. Хоча, як з`ясував УНІАН, крупні українські виробники коньяку навпаки збільшують темпи виробництва і обсяги продажів.

- У нас відбувалося не зниження, а, навпаки, підвищення обсягів продажів за останні декілька місяців, - ділиться з УНІАН директор з маркетингу ТМ “Шустов”, ТМ “Ореанда” Юлія Комарова. - Наприклад, за останні три місяці (вересень-листопад) поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання продажів коньяків “Шустов” склало 16,2%. У жовтні 2008 р. в порівнянні з вереснем приріст склав майже 28%.

У компанії припускають, що криза трохи пригальмує темпи приросту продажів коньяку, але не скоротить його. І з приходом кризи менше пити якісного алкоголю не стали, просто переорієнтовувалися зі середньоцінового і вище сегментів в середній і нижній.

- Безумовно, економити на якості в період кризи не будуть. Крім того, наближаються свята, і більшість людей захочуть поставити на стіл все найкраще. У цій ситуації правильніше говорити не про перехід на дешевші марки, а, скоріше, про перерозподіл продажів в цінових сегментах, - розповідає Комарова. - Продажі коньяку зараз сегментовані таким чином: частка коньяків вартістю 25-32 грн. складає 45% від продажів, 33-40 грн. – 30%, 41-50 грн. - 20%, і 5% розділяють дорогий і преміальний сегменти коньяку.

У компанії погоджуються, що уповільнення темпів зростання коньячного ринку все одно не уникнути. Причина очевидна - зниження споживчої спроможності населення. А ще виробники коньяку вважають, що для стабілізації цього ринку в умовах кризи, слід обмежити імпорт продукції.

Завод марочних вин і коньяків “Коктебель” за 10 місяців збільшив обсяг продажів коньяків “Коктебель” на 45% проти аналогічного періоду минулого року. За аналогічний період часу продажі вин “Коктебель” виросли на 23,3% . Артемівський завод шампанських вин теж збільшив обсяг виробництва ігристих вин за десять місяців 2008 року на 5,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 10 млн. 573 тис. 400 пляшок.

P.S. На спільному симпозіумі в Гаазі аналітики і експерти Міжнародного валютного фонду, Всесвітнього банку реконструкції і розвитку, агентств Блумберг, Меріл Лінча і Фітч дійшли до висновку, що Україна більше за всіх постраждала від економічної кризи. Пальмою першості в розпиванні алкоголю, виходячи з показників продажів, ми теж не збираємося поступатися Європі. Українці п`ють більше – це факт. А ось причину такого активного споживання гіркої (пошук істини в вині? веселий національний характер? реакція на сумні новини?) хай досліджують соціологи.

Анна Ященко