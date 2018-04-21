Сьогодні в Москві прем`єр-міністр України Віктор Янукович проведе чергові переговори з прем`єром Михайлом Фрадковим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Головне питання - ціна на російський газ для України в 2007 році, але шукати відповідь в теках у Міллера і Януковича не варто: в інтризі беруть участь Брюссель і Вашингтон. Енергетична війна за Україну загострюється.

До Москви Янукович прибув після свого візиту до Брюсселя, де також обговорювалася проблема газового транзиту. А вчора новий посол США у Києві Вільям Тейлор заявив, що Штати готові допомогти Україні на переговорах з Росією. Пакет пропозицій до них Віктор Янукович вимагав від уряду України ще перед Брюсселем. Джерело РБК daily у правлячій Партії регіонів повідомило, що «це 10-15 пунктів, де все звалено в купу - відмова від вступу до НАТО, вступ України до ЄЕП (Єдиний економічний простір. - РБК daily) і пропозицій по газотранспортній системі (ГТС)».

Згадка ГТС дорого коштує: за великим рахунком це єдине, що цікавить в Україні «Газпром». Створити тристоронній консорціум (РФ-УКРАЇНА-ФРН) з управління українським транзитом Москва пропонувала Києву ще при Кучмі. Але цьому активно заважали США, і після «помаранчевої революції» заборона на приватизацію ГТС була прописана в конституції. Правда, тристороння угода не була перекреслена, і з приходом Януковича до цієї теми повернулися. У липні про можливість сумісного керування ГТС в обмін на стабільні ціни на газ заявив глава НАК «Нафтогаз України» Олександр Болкісєв. І був почутий: глава Мінпроменерго РФ Віктор Христенко заявив, що розраховує на прогрес у переговорах.

«Для багатьох в Україні ГТС - священна корова, - сказав РБК daily Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова. - На зміну законодавства буде потрібно не менше двох років». Тому Янукович може отримати зниження цін на газ тільки як аванс.

Проте інтрига набагато масштабніша. Після перебоїв з постачаннями газу до Європи взимку 2006 року Франція і ФРН також вирішили активізувати зусилля щодо створення консорціуму. Їм протидіють США і Польща, які шукають обхідні шляхи транзиту газу з Середньої Азії, щоб витіснити Москву з європейського ринку. «Зараз Росія погрожує Україні перекрити постачання газу з Туркменії і Узбекистану, - нагадує РБК daily відомий німецький політолог Олександр Рар. - Янукович відповідає тонкою грою: він прагне увійти через ЄЕП в ЕврАзЕС, де Україна могла б домовлятися з Узбекистаном безпосередньо. Москві це не подобається, але з приходом Януковича у Росії з`явився шанс вирішити проблему українського транзиту».

Росії важливо зберегти європейський ринок, тому, щоб не сваритися з ЄС через зрив постачань, вона не буде різко підвищувати ціни на газ Україні, вважають експерти. Але і від спроб узяти під контроль ГТС України не відмовиться - а зробити це можна тільки разом з ЄС. Виходить, що від українських пропозицій ціна на газ майже не залежить. «Йде потрійна гра, - резюмує пан Рар, - 23 вересня на зустрічі «євротрійки» Путін також обговорюватиме умови українського транзиту». А це означає, що 22 вересня у Москві остаточну ціну на газ Януковичу не назвуть.

РБК